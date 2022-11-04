Один простой ингредиент сделает выпечку изумительной: рецепт нежного пирога с вкусной глазурью (видео)
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Такой десерт подойдет к любому чаепитию и порадует гостей
Иногда приготовить роскошную выпечку можно лишь с помощью небольшого изменения состава продуктов. В тот же кекс вы можете добавить мяту и получить свежий вкус. А вот пирог сделает невероятно вкусным такой простой продукт – морковь.
Морковный пирог – вкуснейшая осенняя выпечка со специями, орехами, изюмом и цедрой для аромата. Рецептом пирога с морковью делится шеф-повар Валентина Саенко в Instagram. Десерт получается нежный, мягкий и со вкусной глазурью, а готовится очень легко.
Рецепт морковного пирога
Ингредиенты:
- Морковь – 250 г (уже натертая на мелкую терку)
- Сахар – 150 г
- Масло растительное — 130 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 130 г
- Сода – 1/2 ч. л.
- Разрыхлитель — 4 г
- Корица – 1 ч. л.
- Мускатный орех — щепотка
- Орехи – 100 г + на декор
Для крема:
- Крем-сыр – 200 г
- Масло сливочное – 100 г
- Пудра сахарная – 100 г
- Ваниль
Способ приготовления:
- Смешиваем сахар, растительное масло и яйца. Взбиваем до однородности. Добавляем натертую на мелкую терку морковь (если морковь дала влагу, то немного выжмите ее). Перемешиваем.
- Отдельно смешаем все сухие составляющие: муку, соду, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и орехи (предварительно слегка обжаренные). Добавляем в морковную смесь и еще раз хорошо перемешиваем.
- Тесто получилось немного жидкое, но так должно быть. Запекаем в форме с пергаментом при 180 градусах примерно 1 час.
- Для покрытия мягкое масло взбиваем с творогом и пудрой.
- После выпекания ждем, пока остынет, достаем из формы и покрываем кремом. Украшаем орехами или шоколадной крошкой или просто цедрой.
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