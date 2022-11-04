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Один простой ингредиент сделает выпечку изумительной: рецепт нежного пирога с вкусной глазурью (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Морковный пирог Новость обновлена 04 ноября 2022, 11:12
Морковный пирог. Фото zira.uz

Такой десерт подойдет к любому чаепитию и порадует гостей

Иногда приготовить роскошную выпечку можно лишь с помощью небольшого изменения состава продуктов. В тот же кекс вы можете добавить мяту и получить свежий вкус. А вот пирог сделает невероятно вкусным такой простой продукт – морковь.

Морковный пирог – вкуснейшая осенняя выпечка со специями, орехами, изюмом и цедрой для аромата. Рецептом пирога с морковью делится шеф-повар Валентина Саенко в Instagram. Десерт получается нежный, мягкий и со вкусной глазурью, а готовится очень легко.

Рецепт морковного пирога

Ингредиенты:

  • Морковь – 250 г (уже натертая на мелкую терку)
  • Сахар – 150 г
  • Масло растительное — 130 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 130 г
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Разрыхлитель — 4 г
  • Корица – 1 ч. л.
  • Мускатный орех — щепотка
  • Орехи – 100 г + на декор

Для крема:

  • Крем-сыр – 200 г
  • Масло сливочное – 100 г
  • Пудра сахарная – 100 г
  • Ваниль

Способ приготовления:

  1. Смешиваем сахар, растительное масло и яйца. Взбиваем до однородности. Добавляем натертую на мелкую терку морковь (если морковь дала влагу, то немного выжмите ее). Перемешиваем.
  2. Отдельно смешаем все сухие составляющие: муку, соду, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и орехи (предварительно слегка обжаренные). Добавляем в морковную смесь и еще раз хорошо перемешиваем.
  3. Тесто получилось немного жидкое, но так должно быть. Запекаем в форме с пергаментом при 180 градусах примерно 1 час.
  4. Для покрытия мягкое масло взбиваем с творогом и пудрой.
  5. После выпекания ждем, пока остынет, достаем из формы и покрываем кремом. Украшаем орехами или шоколадной крошкой или просто цедрой.

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#Рецепт #Пирог #Морковь