Как приготовить мясо, чтобы оно было невероятно сочным: рецепт курицы в необычной панировке (видео)
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Такие куриные рулетики получаются очень вкусными и сытными
Даже хороший стейк можно легко испортить, если неправильно приготовить. Часто мясо получается сухим и жестким, что даже не спасет соус. Пожалуй, самая простая в приготовлении – курица. И если куриные крылышки можно вкусно запечь с пикантным соусом, то из филе получатся изумительные рулетики.
Рецептом Курица а-ля кордон блю поделился фудблогер Алекс Миль в Instagram. Мясо, приготовленное таким способом, получаются невероятно сочным. Особенным блюдо делает специальная панировка с добавлением хлопьев.
Ингредиенты:
- филе (350-400 г)
- соль, перец
- 4 куска ветчины
- 4 куска сыра
Для панировки
- взбитое яйцо,
- мука,
- кукурузные хлопья без сахара
Способ приготовления:
- Куриное филе разрежьте пополам, аккуратно, чтобы не повредить. Отбейте молотком с обеих сторон
- С одной стороны солим и перчим. Выкладываем два куска ветчины и сыра и скручиваем в очень плотный рулет.
- Теперь панируем – сначала в муке. Дальше во взбитом яйце. А в самом конце в давленых (можно подавить скалкой в целлофановом пакете) хлопьях.
- Выкладываем на пергамент и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
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