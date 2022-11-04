Как приготовить мясо, чтобы оно было невероятно сочным: рецепт курицы в необычной панировке (видео)

Такие куриные рулетики получаются очень вкусными и сытными

Даже хороший стейк можно легко испортить, если неправильно приготовить. Часто мясо получается сухим и жестким, что даже не спасет соус. Пожалуй, самая простая в приготовлении – курица. И если куриные крылышки можно вкусно запечь с пикантным соусом, то из филе получатся изумительные рулетики.

Рецептом Курица а-ля кордон блю поделился фудблогер Алекс Миль в Instagram. Мясо, приготовленное таким способом, получаются невероятно сочным. Особенным блюдо делает специальная панировка с добавлением хлопьев.

Ингредиенты:

филе (350-400 г)

соль, перец

4 куска ветчины

4 куска сыра

Для панировки

взбитое яйцо,

мука,

кукурузные хлопья без сахара

Способ приготовления:

Куриное филе разрежьте пополам, аккуратно, чтобы не повредить. Отбейте молотком с обеих сторон С одной стороны солим и перчим. Выкладываем два куска ветчины и сыра и скручиваем в очень плотный рулет. Теперь панируем – сначала в муке. Дальше во взбитом яйце. А в самом конце в давленых (можно подавить скалкой в целлофановом пакете) хлопьях. Выкладываем на пергамент и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

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