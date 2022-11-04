Витаминный заряд на всю зиму: рецепт вкуснейшего салата из капусты
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Такой салатик принесет вам больше пользы, чем витамины в таблетках.
Продолжаем разбираться, что можно приготовить вкусненького из капусты на зиму, и конечно же самый популярный вариант — это квашеная капуста из банки. Ранее, мы рассказывали, как приготовить такой салатик в пакете, а теперь хотим поделиться необычным рецептом квашеной капусты с морковью и свеклой.
Как приготовить такую "витаминную бомбу" расскахывает портал "Вкусно+". Отмечается, что пользы от этого салата из капусты намного больше, чем от пакета лекарств из аптеки.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 0,5 кг;
- морковь — 1 шт.;
- свекла — 1 шт.;
- лук —1 шт.
Рассол:
- вода — 300 мл;
- уксус 9% — 50 мл;
- масло подсолнечное — 75 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Нашинкуйте тонкими полосками все овощи, лук нарежьте полукольцами.
- В сотейник налейте воду, масло, уксус, соль, сахар и все это вскипятите.
- В большой миске смешайте все овощи, залейте все рассолом, хорошо перемешайте и остудите.
- После переложите салат в банку и поставьте настаиваться в холодильник на 3-4 суток.
Также "Телеграф" рассказывал рецепт квашеной капусты по-фински, которая просто готовится и хорошо хранится.