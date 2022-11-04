Витаминный заряд на всю зиму: рецепт вкуснейшего салата из капусты

Такой салатик принесет вам больше пользы, чем витамины в таблетках.

Продолжаем разбираться, что можно приготовить вкусненького из капусты на зиму, и конечно же самый популярный вариант — это квашеная капуста из банки. Ранее, мы рассказывали, как приготовить такой салатик в пакете, а теперь хотим поделиться необычным рецептом квашеной капусты с морковью и свеклой.

Как приготовить такую "витаминную бомбу" расскахывает портал "Вкусно+". Отмечается, что пользы от этого салата из капусты намного больше, чем от пакета лекарств из аптеки.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 0,5 кг;

морковь — 1 шт.;

свекла — 1 шт.;

лук —1 шт.

Рассол:

вода — 300 мл;

уксус 9% — 50 мл;

масло подсолнечное — 75 мл;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Нашинкуйте тонкими полосками все овощи, лук нарежьте полукольцами. В сотейник налейте воду, масло, уксус, соль, сахар и все это вскипятите. В большой миске смешайте все овощи, залейте все рассолом, хорошо перемешайте и остудите. После переложите салат в банку и поставьте настаиваться в холодильник на 3-4 суток.

Также "Телеграф" рассказывал рецепт квашеной капусты по-фински, которая просто готовится и хорошо хранится.