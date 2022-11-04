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Изысканный гарнир к мясу на любой праздник: рецепт картофеля "Дюшес"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Вкусный картофель Дюшес - простой рецепт Новость обновлена 04 ноября 2022, 19:42
Вкусный картофель Дюшес - простой рецепт. Фото instagram.com

Идеальное дополнение к мясу в красивой форме

Чего только нельзя приготовить из простой картошки: и нежное пюре, и картофель-гармошку, запеченную в духовке, и популярный картофель фри

В этом материале мы предлагаем своим читателям приготовить праздничный картофель, а именно "Дюшес". Этот гарнир идеально подходит к мясу, шницелю, а также идеально как полноценное самостоятельное блюдо, пишет vazhnoznat. Золотистые розочки в тарелке станут "изюминкой" любого праздничного стола.

Как приготовить картофель "Дюшес"

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля (рассыпчатый с большим содержанием крахмала)
  • 1 яичный желток
  • 30 г сливочного масла
  • 80 г сыра моцарелла
  • 0,5 ч. л. прованских трав
  • 0,25 ч. л. сушеного чеснока
  • 0,25 ч. л. белого перца
  • соль по вкусу
  • кондитерский мешок с насадкой "звездочка"

Приготовление:

  1. Отвариваем картофель в мундире с добавлением соли. Потом снимаем кожуру.
  2. Картошку мнем до состояния пюре. К нему добавляем молотый чеснок и белый перец. Затем вбиваем один яичный желток и перемешиваем. В конце добавляем мягкое сливочное масло и продолжаем помешивать ингредиенты до однородности. По желанию в пюре можно добавить жареный лук.
  3. Картофельным пюре наполняем в кулинарный мешок с насадкой "звездочка". Можно взять обычный пакет, положить туда картофель и сделать дырочку в углу, чтобы выкладывать картофель красивой формы.
  4. Моцареллу нарезаем кубиками. Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Начинаем выдавливать небольшие "розочки" из картофеля, это будет дно основного блюда. В серединку каждой "розочки" выкладываем кусочек сыра и немного давим его. Сверху посыпаем прованскими травами.
  5. Сыр закрываем оставшимся картофелем в кулинарном мешке, выдавливая его сверху. Делаем красивую форму. Перед выпеканием можно смазать картофель взбитым яичным желтком, чтобы блюдо получилось золотистого цвета.
  6. Отправляем в духовку, разогретую до 230 градусов. Выпекаем примерно 20 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом картофельного гратена. Блюдо под сыром получается невероятно вкусным и ароматным.

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#Рецепты #Картофель