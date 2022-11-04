Изысканный гарнир к мясу на любой праздник: рецепт картофеля "Дюшес"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальное дополнение к мясу в красивой форме
Чего только нельзя приготовить из простой картошки: и нежное пюре, и картофель-гармошку, запеченную в духовке, и популярный картофель фри…
В этом материале мы предлагаем своим читателям приготовить праздничный картофель, а именно "Дюшес". Этот гарнир идеально подходит к мясу, шницелю, а также идеально как полноценное самостоятельное блюдо, пишет vazhnoznat. Золотистые розочки в тарелке станут "изюминкой" любого праздничного стола.
Как приготовить картофель "Дюшес"
Ингредиенты:
- 500 г картофеля (рассыпчатый с большим содержанием крахмала)
- 1 яичный желток
- 30 г сливочного масла
- 80 г сыра моцарелла
- 0,5 ч. л. прованских трав
- 0,25 ч. л. сушеного чеснока
- 0,25 ч. л. белого перца
- соль по вкусу
- кондитерский мешок с насадкой "звездочка"
Приготовление:
- Отвариваем картофель в мундире с добавлением соли. Потом снимаем кожуру.
- Картошку мнем до состояния пюре. К нему добавляем молотый чеснок и белый перец. Затем вбиваем один яичный желток и перемешиваем. В конце добавляем мягкое сливочное масло и продолжаем помешивать ингредиенты до однородности. По желанию в пюре можно добавить жареный лук.
- Картофельным пюре наполняем в кулинарный мешок с насадкой "звездочка". Можно взять обычный пакет, положить туда картофель и сделать дырочку в углу, чтобы выкладывать картофель красивой формы.
- Моцареллу нарезаем кубиками. Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Начинаем выдавливать небольшие "розочки" из картофеля, это будет дно основного блюда. В серединку каждой "розочки" выкладываем кусочек сыра и немного давим его. Сверху посыпаем прованскими травами.
- Сыр закрываем оставшимся картофелем в кулинарном мешке, выдавливая его сверху. Делаем красивую форму. Перед выпеканием можно смазать картофель взбитым яичным желтком, чтобы блюдо получилось золотистого цвета.
- Отправляем в духовку, разогретую до 230 градусов. Выпекаем примерно 20 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом картофельного гратена. Блюдо под сыром получается невероятно вкусным и ароматным.