Изысканный гарнир к мясу на любой праздник: рецепт картофеля "Дюшес"

Идеальное дополнение к мясу в красивой форме

Чего только нельзя приготовить из простой картошки: и нежное пюре, и картофель-гармошку, запеченную в духовке, и популярный картофель фри…

В этом материале мы предлагаем своим читателям приготовить праздничный картофель, а именно "Дюшес". Этот гарнир идеально подходит к мясу, шницелю, а также идеально как полноценное самостоятельное блюдо, пишет vazhnoznat. Золотистые розочки в тарелке станут "изюминкой" любого праздничного стола.

Как приготовить картофель "Дюшес"

Ингредиенты:

500 г картофеля (рассыпчатый с большим содержанием крахмала)

1 яичный желток

30 г сливочного масла

80 г сыра моцарелла

0,5 ч. л. прованских трав

0,25 ч. л. сушеного чеснока

0,25 ч. л. белого перца

соль по вкусу

кондитерский мешок с насадкой "звездочка"

Приготовление:

Отвариваем картофель в мундире с добавлением соли. Потом снимаем кожуру. Картошку мнем до состояния пюре. К нему добавляем молотый чеснок и белый перец. Затем вбиваем один яичный желток и перемешиваем. В конце добавляем мягкое сливочное масло и продолжаем помешивать ингредиенты до однородности. По желанию в пюре можно добавить жареный лук. Картофельным пюре наполняем в кулинарный мешок с насадкой "звездочка". Можно взять обычный пакет, положить туда картофель и сделать дырочку в углу, чтобы выкладывать картофель красивой формы. Моцареллу нарезаем кубиками. Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Начинаем выдавливать небольшие "розочки" из картофеля, это будет дно основного блюда. В серединку каждой "розочки" выкладываем кусочек сыра и немного давим его. Сверху посыпаем прованскими травами. Сыр закрываем оставшимся картофелем в кулинарном мешке, выдавливая его сверху. Делаем красивую форму. Перед выпеканием можно смазать картофель взбитым яичным желтком, чтобы блюдо получилось золотистого цвета. Отправляем в духовку, разогретую до 230 градусов. Выпекаем примерно 20 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом картофельного гратена. Блюдо под сыром получается невероятно вкусным и ароматным.