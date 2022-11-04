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Баклажаны на вкус как грибочки: необычный рецепт вкусной заготовки, которая понравится всем

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как приготовить баклажаны с чесноком на зиму - рецепт Новость обновлена 04 ноября 2022, 22:24
Как приготовить баклажаны с чесноком на зиму - рецепт. Фото shuba.life

Баклажаны с чесноком будут просто незаменимы зимой

Баклажан — это синенький овощ, который, к сожалению, недооценим для зимних заготовок. Однако из этого полезного овоща можно приготовить действительно великолепные блюда. Например, кабачково-баклажанную икру, или консервированные фаршированные баклажаны с перцем и морковью.

Предлагаем закрыть на зиму баклажаны с чесноком, которые после не отличишь от грибочков. Рецептом вкусной заготовки поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как приготовить баклажаны с чесноком на зиму

Ингредиенты:

  • баклажаны — 5 кг
  • растительное масло — 0,5 л
  • соль — 500 г
  • чеснок — 150 г

Для маринада:

  • вода — 5 л
  • уксус 9% — 200 г

Приготовление:

  1. Порезать баклажаны, засыпать солью, перемешать и оставить на час.
  2. Тщательно промыть.
  3. Положить в кипящий маринад и варить 7-10 минут. Отвар слить.
  4. В горячие баклажаны сразу добавить растительное масло и мелко нарубленный чеснок.
  5. Перемешать и разложить по стерилизованным банкам.
  6. Закатать, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

Ранее "Телеграф" поделился рецептом закуски из маринованных баклажанов. Блюдо получится невероятно вкусным, а насладится вкусом вы сможете очень быстро.

Теги:
#Рецепты #Баклажаны #Консервация