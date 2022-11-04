Баклажаны на вкус как грибочки: необычный рецепт вкусной заготовки, которая понравится всем

Баклажаны с чесноком будут просто незаменимы зимой

Баклажан — это синенький овощ, который, к сожалению, недооценим для зимних заготовок. Однако из этого полезного овоща можно приготовить действительно великолепные блюда. Например, кабачково-баклажанную икру, или консервированные фаршированные баклажаны с перцем и морковью.

Предлагаем закрыть на зиму баклажаны с чесноком, которые после не отличишь от грибочков. Рецептом вкусной заготовки поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как приготовить баклажаны с чесноком на зиму

Ингредиенты:

баклажаны — 5 кг

растительное масло — 0,5 л

соль — 500 г

чеснок — 150 г

Для маринада:

вода — 5 л

уксус 9% — 200 г

Приготовление:

Порезать баклажаны, засыпать солью, перемешать и оставить на час. Тщательно промыть. Положить в кипящий маринад и варить 7-10 минут. Отвар слить. В горячие баклажаны сразу добавить растительное масло и мелко нарубленный чеснок. Перемешать и разложить по стерилизованным банкам. Закатать, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

Ранее "Телеграф" поделился рецептом закуски из маринованных баклажанов. Блюдо получится невероятно вкусным, а насладится вкусом вы сможете очень быстро.