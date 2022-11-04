Баклажаны на вкус как грибочки: необычный рецепт вкусной заготовки, которая понравится всем
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Баклажаны с чесноком будут просто незаменимы зимой
Баклажан — это синенький овощ, который, к сожалению, недооценим для зимних заготовок. Однако из этого полезного овоща можно приготовить действительно великолепные блюда. Например, кабачково-баклажанную икру, или консервированные фаршированные баклажаны с перцем и морковью.
Предлагаем закрыть на зиму баклажаны с чесноком, которые после не отличишь от грибочков. Рецептом вкусной заготовки поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Как приготовить баклажаны с чесноком на зиму
Ингредиенты:
- баклажаны — 5 кг
- растительное масло — 0,5 л
- соль — 500 г
- чеснок — 150 г
Для маринада:
- вода — 5 л
- уксус 9% — 200 г
Приготовление:
- Порезать баклажаны, засыпать солью, перемешать и оставить на час.
- Тщательно промыть.
- Положить в кипящий маринад и варить 7-10 минут. Отвар слить.
- В горячие баклажаны сразу добавить растительное масло и мелко нарубленный чеснок.
- Перемешать и разложить по стерилизованным банкам.
- Закатать, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
Ранее "Телеграф" поделился рецептом закуски из маринованных баклажанов. Блюдо получится невероятно вкусным, а насладится вкусом вы сможете очень быстро.