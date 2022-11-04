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Чем заправить винегрет, чтобы придать блюду приятную кислинку: интересный рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Рецепт вкусной заправки для винегрета - французский вариант Новость обновлена 04 ноября 2022, 22:56
Рецепт вкусной заправки для винегрета - французский вариант. Фото freepik.com

Эта заправка сделает винегрет изысканным салатом

Классический винегрет способен приготовить даже ребенок. И приходит тот момент, когда традиционный рецепт популярного салата наскучивает. Преобразить винегрет не очень сложно.

Стоит экспериментировать с заправкой, пишет vazhnoznat. Делимся рецептом французского варианта заправки, которая придаст блюду приятную кислинку.

Как приготовить заправку к винегрету

Ингредиенты:

  • 6 ст. л. оливкового масла
  • 1,5 ст. л. винного уксуса
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Выбираем качественные ингредиенты, чтобы вкус получился действительно утонченным. Оливковое масло берем нерафинированное, высокого качества. Смешиваем его с винным уксусом.
  2. Затем добавляем немного дижонской горчицы. Солим и перчим заправку по вкусу.

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#Рецепты #Заправки #Винегрет