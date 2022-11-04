Чем заправить винегрет, чтобы придать блюду приятную кислинку: интересный рецепт
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Эта заправка сделает винегрет изысканным салатом
Классический винегрет способен приготовить даже ребенок. И приходит тот момент, когда традиционный рецепт популярного салата наскучивает. Преобразить винегрет не очень сложно.
Стоит экспериментировать с заправкой, пишет vazhnoznat. Делимся рецептом французского варианта заправки, которая придаст блюду приятную кислинку.
Как приготовить заправку к винегрету
Ингредиенты:
- 6 ст. л. оливкового масла
- 1,5 ст. л. винного уксуса
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Выбираем качественные ингредиенты, чтобы вкус получился действительно утонченным. Оливковое масло берем нерафинированное, высокого качества. Смешиваем его с винным уксусом.
- Затем добавляем немного дижонской горчицы. Солим и перчим заправку по вкусу.
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