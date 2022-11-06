Как запечь рыбу в фольге правильно: советы от известного шеф-повара и рецепт (видео)

Владимир Ярославский поделился самым простым, довольно диетическим и вкусным рецептом

А вы знали, что рыба входит в список продуктов питания, которые обязательно должны быть закуплены на будущую зиму? Чтобы домашнее меню холодной поры не надоело своим однообразием, следует знать секреты приготовления данного продукта, чтобы рыбка всегда получалась вкусной, ароматной и сочной.

Некоторыми из них поделился в Инстаграме известный украинский шеф-повар, судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский. Также кулинар добавил в свой пост самый простой рецепт запеченной в фольге рыбы.

Секреты приготовления рыбы

Если у вас дорада, лосось или судак, старайтесь не переготавливать рыбу, потому что будет сухая.

Можно брать и филе карпа, толстолоба и осетра, но в таком случае лучше добавлять еще чеснока и здесь, напротив, можно держать дольше – эти виды рыб лучше "переготавливать", особенно осетра.

Вы можете использовать и другие овощи или их комбинации, но лучше их прогревать — таким образом, они быстрее выпускают свой ароматный сок, в котором будет готовиться рыба.

Томаты или тонко нарезаем, или даже можно мять руками.

Можно использовать и разные сухие травы или соль с травами.

В современных реалиях экономии можно попробовать готовить это в мультиварке без фольги.

Как приготовить запеченную рыбу в фольге

Ингредиенты на 1 человека:

1 филе рыбы (150 г)

Пол-луковицы

Немного цукини (40 г)

Болгарский перец (35)

Томаты (50 г)

Тимьян, соль (можно укроп)

Белое вино по желанию 25 г

Оливковое или простое масло

Приготовление:

Сначала готовым рыбу – нужно чистое филе без косточек. Далее нарезаем овощи, кроме томатов, брусочком и легонько поджариваем их на сковороде. Это нужно для того, чтобы овощи быстрее отдали свой сок рыбе и стали ароматнее. Овощи подсаливаем. На лист фольги добавляем немного растительного масла, пару веточек петрушки, кладем подсоленное филе рыбы, на него кладем теплые поджаренные овощи, на самый верх помещаем просто порезанные томаты, еще немного тимьяна и белое сухое вино. Оно придает особенных ароматов блюду и соусу, а алкоголя уже не будет в готовом блюде — он испарится. Закрываем плотно фольгу, чтобы не уходила влага и ставим в духовку на 20-22 минуты при температуре 200 градусов.

Лучше подавать прямо в фольге и с ложкой, потому что рыба будет у вас в ароматном овощном бульоне и очень сочная!

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