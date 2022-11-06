На обед к овощному супу: быстрый рецепт хачапури по-домашнему (видео)
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Быстро, просто и очень вкусно!
Зачем усложнять себе жизнь и стоять у плиты часами, чтобы насладиться в выходной день вкусным и аппетитным блюдом, если можно приготовить быстрые хачапури на обычной сковородке.
"Быстрые а-ля хачапури. К завтраку с молоком или кефиром. На обед к овощному супу. На ужин с салатом… Быстро, просто и очень вкусно! ", — отмечает украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме.
Как приготовить ленивые хачапури на сковороде
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 2 ст.л растительного масла
- Щепотка соли
- Щепотка сахара
- 0,5 ч.л соды
- 300 г муки
Для начинки:
- 150 г кисломолочного творога
- 150 г сулугуни
- Пол пучка укропа или другая зелень (петрушка, кинза)
Приготовление:
- К кефиру добавить растительное масло, соль и сахар.
- Муку смешать с содой, всыпать в кефир, замесить мягкое тесто.
- Прикрыть и отставить в сторону, пока подготовите начинку. Для этого натереть сыр, порезать зелень и смешать это с кисломолочным сыром.
- Тесто разделить на 4 части. Каждую сформировать в шарик и тоненько раскатать.
- В центр выложить начинку, края собрать в центр и защипнуть.
- Посыпать мукой и раскатать в лепешку диаметром 22-24 см.
- В сковороде разогреть небольшое количество растительного масла, выложить хачапури.
- Обжаривать под крышкой с двух сторон на среднем огне до готовности.
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