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На обед к овощному супу: быстрый рецепт хачапури по-домашнему (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ленивые хачапури с сыром на сковороде — быстрый рецепт
Ленивые хачапури с сыром на сковороде — быстрый рецепт. Фото dovidkam.com

Быстро, просто и очень вкусно!

Зачем усложнять себе жизнь и стоять у плиты часами, чтобы насладиться в выходной день вкусным и аппетитным блюдом, если можно приготовить быстрые хачапури на обычной сковородке.

"Быстрые а-ля хачапури. К завтраку с молоком или кефиром. На обед к овощному супу. На ужин с салатом… Быстро, просто и очень вкусно! ", — отмечает украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме.

Как приготовить ленивые хачапури на сковороде

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира
  • 2 ст.л растительного масла
  • Щепотка соли
  • Щепотка сахара
  • 0,5 ч.л соды
  • 300 г муки

Для начинки:

  • 150 г кисломолочного творога
  • 150 г сулугуни
  • Пол пучка укропа или другая зелень (петрушка, кинза)

Приготовление:

  1. К кефиру добавить растительное масло, соль и сахар.
  2. Муку смешать с содой, всыпать в кефир, замесить мягкое тесто.
  3. Прикрыть и отставить в сторону, пока подготовите начинку. Для этого натереть сыр, порезать зелень и смешать это с кисломолочным сыром.
  4. Тесто разделить на 4 части. Каждую сформировать в шарик и тоненько раскатать.
  5. В центр выложить начинку, края собрать в центр и защипнуть.
  6. Посыпать мукой и раскатать в лепешку диаметром 22-24 см.
  7. В сковороде разогреть небольшое количество растительного масла, выложить хачапури.
  8. Обжаривать под крышкой с двух сторон на среднем огне до готовности.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт тоненьких и хрустящих картофельных драников. Это одно из самых простых и вкусных блюд, которое можно приготовить как на завтрак, так и на обед или ужин.

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#Рецепты #хачапури