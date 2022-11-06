На обед к овощному супу: быстрый рецепт хачапури по-домашнему (видео)

Быстро, просто и очень вкусно!

Зачем усложнять себе жизнь и стоять у плиты часами, чтобы насладиться в выходной день вкусным и аппетитным блюдом, если можно приготовить быстрые хачапури на обычной сковородке.

"Быстрые а-ля хачапури. К завтраку с молоком или кефиром. На обед к овощному супу. На ужин с салатом… Быстро, просто и очень вкусно! ", — отмечает украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме.

Как приготовить ленивые хачапури на сковороде

Ингредиенты:

1 стакан кефира

2 ст.л растительного масла

Щепотка соли

Щепотка сахара

0,5 ч.л соды

300 г муки

Для начинки:

150 г кисломолочного творога

150 г сулугуни

Пол пучка укропа или другая зелень (петрушка, кинза)

Приготовление:

К кефиру добавить растительное масло, соль и сахар. Муку смешать с содой, всыпать в кефир, замесить мягкое тесто. Прикрыть и отставить в сторону, пока подготовите начинку. Для этого натереть сыр, порезать зелень и смешать это с кисломолочным сыром. Тесто разделить на 4 части. Каждую сформировать в шарик и тоненько раскатать. В центр выложить начинку, края собрать в центр и защипнуть. Посыпать мукой и раскатать в лепешку диаметром 22-24 см. В сковороде разогреть небольшое количество растительного масла, выложить хачапури. Обжаривать под крышкой с двух сторон на среднем огне до готовности.

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