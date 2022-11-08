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Забудьте про майонез: хитрые секреты приготовления селедки под шубой, которые улучшат вкус блюда

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как вкусно приготовить селедку под шубой Новость обновлена 08 ноября 2022, 10:52
Как вкусно приготовить селедку под шубой. Фото ТСН

Майонез в "шубу" добавлять необязательно

А вы знали, что популярный салат селедка под шубой можно приготовить без привычных продуктов? К примеру без селедки, о чем мы рассказывали ранее, а также без майонеза. Стоит отметить, что в обоих случаях вкус салата останется непревзойденным, а может даже и вкуснее "классического" варианта.

Что же придумали более опытные кулинары, чтобы сделать сельдь под шубой еще аппетитней, рассказывает портал "Вкусно+". Делимся с вами тремя самыми хитрыми секретами, как вкуснее приготовить этот салат.

Селедка под шубой: секреты приготовления

  • Первый секрет — использование растительного масла. Первые два слоя (селедки и лука) лучше пропитать несколькими ложками растительного масла вместо майонеза. В таком варианте вкус рыбы, будет ярче, а лук станет нежнее и мягче.
  • Второе — овощи лучше отварить не в кастрюле, а в микроволновой печи. Упакуйте их в целлофановый пакет и отправьте в СВЧ-печку примерно на десять минут. В таком варианте овощи не разварятся и сохранят сочность.
  • И третье — лук лучше заранее замариновать. Оставьте овощ настояться буквально на полчаса в растворе из воды, сахара, уксуса и соли.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт свекольного салата "цацики" — классику греческой кухни.

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#Рецепт #Салат #Селедка под шубой