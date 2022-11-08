Идеальная каша без "дежурства" у плиты: что сделать, чтобы рис не пригорел

Такая каша никогда не пригорит и всегда будет иметь нежный сливочный вкус

Рисовая каша — одна из самых популярных среди украинцев, однако стоять у плиты и постоянно следить за ее приготовлением, беспрерывно помешивая, не хочет ни она хозяйка. Оказывается, делать это совсем необязательно, если знать "правильны" рецепт. Также ранее мы рассказывали, как правильно готовить гречку.

Как приготовить идеальную рисовую кашу со сливочным привкусом, и при этом не стоя постоянно у плиты, рассказывает портал "Вкусно+". От вас нужно только засыпать все в кастрюлю и "уйти" на полчаса.

Как приготовить рис, чтобы он не пригорел

Вам понадобятся:

рис, 100 граммов;

молоко 800 миллилитров;

масло сливочное, 2 ст. л;

соль по вкусу;

сахар по вкусу;

ванильный сахар по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокой кастрюле протопите сливочное масло, растворите соль и ваниль, и всыпьте рис. Влейте молоко и тщательно все перемешайте, и убавьте огонь. После закройте кашу крышкой и оставьте на 20-30 минут томиться под крышкой. Все это время вам не нужно следить или помешивать блюдо.

После окончания приготовления добавьте сахар, перемешайте, снова накройте крышкой и дайте каше отдохнуть и настояться.

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