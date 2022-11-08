Укр

"Колдовское" варенье из тыквы: рецепт джема, который влюбляет с первой ложки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что приготовить из тыквы
Что приготовить из тыквы. Фото pexels.com

Десерт, который идеально подойдет для чаепития в прохладные осенние или зимние вечера.

Тыква — это очень вкусный и полезный овощ, из которого можно приготовить множество вкуснейших блюд и закаток на зиму. Мы уже рассказывали, что из нее можно сделать вкуснейшую альтернативу кабачковой икре, а также можно приготовить вкуснейший, сладкий, домашний тыквенный джем.

Для приготовления такого варенья понадобятся тыква, апельсины и сахар, сообщает портал "Так просто". Также апельсины можно заменить на лимоны, и добавить по желанию курагу.

Как приготовить варенье из тыквы

Ингредиенты

  • 1 кг тыквы
  • 800 г сахара
  • 2 апельсина
  • 1 лимон (по желанию)
  • курага (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Тщательно вымойте тыкву и нарежьте ее на кусочки. Удалите с этих кусков кожицу. Поищи подходящую кастрюлю с толстым дном. Это необходимо для того, чтобы варенье не подгорело.
  2. Добавьте в кастрюлю, желательно с толстым дном, тыкву и пересыпьте ее сахаром. Пусть ингредиенты немного постоят, чтобы тыква слегка дала сок.
  3. В это время нарежьте апельсины или лимоны, можно также сделать микс цитрусовых.
  4. Добавьте кусочки цитрусов к тыкве с сахаром, и поставьте варенье готовиться на минимальном огне. Помешивайте компоненты, чтобы сахар полностью растворился. Готовить варенье нужно еще 30 минут после его закипания, при этом не добавляя мощности плите.
  5. Подготовьте стерильные банки, и как только варенье будет готово, аккуратно разлейте его в стеклянные емкости и закройте крышками. Пусть настоится недельку в прохладном темном месте, а затем можно дегустировать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заготовить борщевую заправку, чтобы сохранился цвет свеклы. А также мы делились рецептом ароматного и сочного овощного салата на зиму.

Теги:
#Рецепт #Варенье #Тыква