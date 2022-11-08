"Колдовское" варенье из тыквы: рецепт джема, который влюбляет с первой ложки

Десерт, который идеально подойдет для чаепития в прохладные осенние или зимние вечера.

Тыква — это очень вкусный и полезный овощ, из которого можно приготовить множество вкуснейших блюд и закаток на зиму. Мы уже рассказывали, что из нее можно сделать вкуснейшую альтернативу кабачковой икре, а также можно приготовить вкуснейший, сладкий, домашний тыквенный джем.

Для приготовления такого варенья понадобятся тыква, апельсины и сахар, сообщает портал "Так просто". Также апельсины можно заменить на лимоны, и добавить по желанию курагу.

Как приготовить варенье из тыквы

Ингредиенты

1 кг тыквы

800 г сахара

2 апельсина

1 лимон (по желанию)

курага (по желанию)

Способ приготовления:

Тщательно вымойте тыкву и нарежьте ее на кусочки. Удалите с этих кусков кожицу. Поищи подходящую кастрюлю с толстым дном. Это необходимо для того, чтобы варенье не подгорело. Добавьте в кастрюлю, желательно с толстым дном, тыкву и пересыпьте ее сахаром. Пусть ингредиенты немного постоят, чтобы тыква слегка дала сок. В это время нарежьте апельсины или лимоны, можно также сделать микс цитрусовых. Добавьте кусочки цитрусов к тыкве с сахаром, и поставьте варенье готовиться на минимальном огне. Помешивайте компоненты, чтобы сахар полностью растворился. Готовить варенье нужно еще 30 минут после его закипания, при этом не добавляя мощности плите. Подготовьте стерильные банки, и как только варенье будет готово, аккуратно разлейте его в стеклянные емкости и закройте крышками. Пусть настоится недельку в прохладном темном месте, а затем можно дегустировать.

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