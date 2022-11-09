Самый простой способ приготовления тушенки: шеф-повар поделился рецептом (видео)
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Приготовить эту тушенку в домашних условиях очень просто
До наступления холодов можно успеть сделать вкусные заготовки, которые очень выручат в приготовлении обеда или ужина зимой. Это может быть почти что готовый суп из банки или же тушенка, идеально дополняющая любой гарнир.
Рецептом тушенки из говядины делится одесский шеф-повар Сергей Поканевич в Youtube. По его словам, это отличный способ хранить год мясо в банке без холодильника. Для приготовления даже не нужен автоклав.
Рецепт тушенки без автоклава
Ингредиенты:
- Говядина — 1,2 кг
- Лук репчатый — 400 г
- Морковь — 400 г
- Соль — 14 г + 2 щепотки
- Перец черный молотый — 2 щепотки
- Горчица — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 головка
- Вода
Способ приготовления:
- Нарезаем мясо крупными и одинаковыми кубиками.
- Нарезаем лук и морковь крупным кубиком.
- Солим и перчим мясо, добавляем горчицу, маринуем.
- Чеснок закинуть к овощам, посолить, перемешать. Добавить к моркови и луку мясо, перемешать.
- Заполнить тушенкой банки, плотно утрамбовав. Закрыть плотно крышками.
- На дно кастрюли застелить ткань, поставить банки и наполнить водой выше уровня крышки. На медленном огне довести до кипения, после уменьшить огонь до минимума и томить в течение 6 часов.
- Заготовки можно хранить как минимум год.
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