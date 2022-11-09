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Самый простой способ приготовления тушенки: шеф-повар поделился рецептом (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Тушенка - сытная и вкусная заготовка Новость обновлена 09 ноября 2022, 18:57
Тушенка - сытная и вкусная заготовка. Фото скриншот Youtube

Приготовить эту тушенку в домашних условиях очень просто

До наступления холодов можно успеть сделать вкусные заготовки, которые очень выручат в приготовлении обеда или ужина зимой. Это может быть почти что готовый суп из банки или же тушенка, идеально дополняющая любой гарнир.

Рецептом тушенки из говядины делится одесский шеф-повар Сергей Поканевич в Youtube. По его словам, это отличный способ хранить год мясо в банке без холодильника. Для приготовления даже не нужен автоклав.

Рецепт тушенки без автоклава

Ингредиенты:

  • Говядина — 1,2 кг
  • Лук репчатый — 400 г
  • Морковь — 400 г
  • Соль — 14 г + 2 щепотки
  • Перец черный молотый — 2 щепотки
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1 головка
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Нарезаем мясо крупными и одинаковыми кубиками.
  2. Нарезаем лук и морковь крупным кубиком.
  3. Солим и перчим мясо, добавляем горчицу, маринуем.
  4. Чеснок закинуть к овощам, посолить, перемешать. Добавить к моркови и луку мясо, перемешать.
  5. Заполнить тушенкой банки, плотно утрамбовав. Закрыть плотно крышками.
  6. На дно кастрюли застелить ткань, поставить банки и наполнить водой выше уровня крышки. На медленном огне довести до кипения, после уменьшить огонь до минимума и томить в течение 6 часов.
  7. Заготовки можно хранить как минимум год.

Ранее "Телеграф" делился рецептом домашней рыбной консервы. Готовится довольно просто.

Теги:
#Рецепт #Мясо