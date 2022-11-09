Самый простой способ приготовления тушенки: шеф-повар поделился рецептом (видео)

Приготовить эту тушенку в домашних условиях очень просто

До наступления холодов можно успеть сделать вкусные заготовки, которые очень выручат в приготовлении обеда или ужина зимой. Это может быть почти что готовый суп из банки или же тушенка, идеально дополняющая любой гарнир.

Рецептом тушенки из говядины делится одесский шеф-повар Сергей Поканевич в Youtube. По его словам, это отличный способ хранить год мясо в банке без холодильника. Для приготовления даже не нужен автоклав.

Рецепт тушенки без автоклава

Ингредиенты:

Говядина — 1,2 кг

Лук репчатый — 400 г

Морковь — 400 г

Соль — 14 г + 2 щепотки

Перец черный молотый — 2 щепотки

Горчица — 1 ст. л.

Чеснок — 1 головка

Вода

Способ приготовления:

Нарезаем мясо крупными и одинаковыми кубиками. Нарезаем лук и морковь крупным кубиком. Солим и перчим мясо, добавляем горчицу, маринуем. Чеснок закинуть к овощам, посолить, перемешать. Добавить к моркови и луку мясо, перемешать. Заполнить тушенкой банки, плотно утрамбовав. Закрыть плотно крышками. На дно кастрюли застелить ткань, поставить банки и наполнить водой выше уровня крышки. На медленном огне довести до кипения, после уменьшить огонь до минимума и томить в течение 6 часов. Заготовки можно хранить как минимум год.

Ранее "Телеграф" делился рецептом домашней рыбной консервы. Готовится довольно просто.