Мучиться с драниками не прийдется: как легко приготовить блюдо по-китайски
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Китайские драники не уступают по вкусу привычному нам блюду
Знакомые украинцам картофельные драники хоть и вкусное блюдо, но довольно энергозатратное. Чтобы процесс готовки был намного легче, стоит приготовить драники по-китайски.
Как пишет vazhnoznat, китайский вариант приготовления драников заключается в том, что картофель не нужно натирать на терке или пропускать через кухонный комбайн. А также китайцы добавляют в блюдо консервированную кукурузу.
Как приготовить драники с кукурузой
Ингредиенты:
- 2 картошки
- 3 ст. л. муки
- банка консервированной кукурузы
- 50 мл воды
- соль и перец по вкусу
- растительное масло
- сметана и зелень
Приготовление:
- Картофель помыть и очистить. Нарезать овощ сначала пластинами, потом мелкой соломкой и в конце — мелким-мелким кубиком. Переложить в глубокую миску.
- Добавить к картофелю кукурузу. Овощей должно быть поровну.
- Посолить и поперчить по вкусу. Добавить 3 ст. л. муки. Муку тщательно смешать с картофелем и кукурузой.
- Добавить 50 мл воды. Замесить основу для драников, пока мука не станет густой.
- На разогретую сковороду добавить немного растительного масла. Выложить столовую ложку теста на сковороду. Жарить с двух сторон, пока драники не станут красивого золотистого цвета.
- Готовые драники выложить на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир. Подавать блюдо со сметаной и зеленью.
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