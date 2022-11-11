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Мучиться с драниками не прийдется: как легко приготовить блюдо по-китайски

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Рецепт необычных китайский дерунов Новость обновлена 11 ноября 2022, 19:43
Рецепт необычных китайский дерунов. Фото ТСН

Китайские драники не уступают по вкусу привычному нам блюду

Знакомые украинцам картофельные драники хоть и вкусное блюдо, но довольно энергозатратное. Чтобы процесс готовки был намного легче, стоит приготовить драники по-китайски.

Как пишет vazhnoznat, китайский вариант приготовления драников заключается в том, что картофель не нужно натирать на терке или пропускать через кухонный комбайн. А также китайцы добавляют в блюдо консервированную кукурузу.

Как приготовить драники с кукурузой

Ингредиенты:

  • 2 картошки
  • 3 ст. л. муки
  • банка консервированной кукурузы
  • 50 мл воды
  • соль и перец по вкусу
  • растительное масло
  • сметана и зелень

Приготовление:

  1. Картофель помыть и очистить. Нарезать овощ сначала пластинами, потом мелкой соломкой и в конце — мелким-мелким кубиком. Переложить в глубокую миску.
  2. Добавить к картофелю кукурузу. Овощей должно быть поровну.
  3. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить 3 ст. л. муки. Муку тщательно смешать с картофелем и кукурузой.
  4. Добавить 50 мл воды. Замесить основу для драников, пока мука не станет густой.
  5. На разогретую сковороду добавить немного растительного масла. Выложить столовую ложку теста на сковороду. Жарить с двух сторон, пока драники не станут красивого золотистого цвета.
  6. Готовые драники выложить на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир. Подавать блюдо со сметаной и зеленью.

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#Рецепты #Драники