Мучиться с драниками не прийдется: как легко приготовить блюдо по-китайски

Китайские драники не уступают по вкусу привычному нам блюду

Знакомые украинцам картофельные драники хоть и вкусное блюдо, но довольно энергозатратное. Чтобы процесс готовки был намного легче, стоит приготовить драники по-китайски.

Как пишет vazhnoznat, китайский вариант приготовления драников заключается в том, что картофель не нужно натирать на терке или пропускать через кухонный комбайн. А также китайцы добавляют в блюдо консервированную кукурузу.

Как приготовить драники с кукурузой

Ингредиенты:

2 картошки

3 ст. л. муки

банка консервированной кукурузы

50 мл воды

соль и перец по вкусу

растительное масло

сметана и зелень

Приготовление:

Картофель помыть и очистить. Нарезать овощ сначала пластинами, потом мелкой соломкой и в конце — мелким-мелким кубиком. Переложить в глубокую миску. Добавить к картофелю кукурузу. Овощей должно быть поровну. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить 3 ст. л. муки. Муку тщательно смешать с картофелем и кукурузой. Добавить 50 мл воды. Замесить основу для драников, пока мука не станет густой. На разогретую сковороду добавить немного растительного масла. Выложить столовую ложку теста на сковороду. Жарить с двух сторон, пока драники не станут красивого золотистого цвета. Готовые драники выложить на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир. Подавать блюдо со сметаной и зеленью.

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