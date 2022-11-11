Идеальный быстрый рецепт маринованной капусты: получается вкуснее квашеной

Рецепт станет отличной альтернативой для тех, кто любит блюда из капусты

Маринованная капуста разнообразит меню для тех, кто не любит квашеный овощ.

Готовится маринованная капуста быстрого приготовления, как понятно из названия, всего несколько часов. Рецептом хрустящей маринованной капусты поделились в Инстаграме (@zakatki_na_zimy).

Как быстро замариновать капусту

Ингредиенты:

капуста белокочанная 1,5 кг

болгарский перец 2 шт

морковь 1 шт

чеснок 5 зубчиков

растительное масло 1/2 стакана

Для маринада:

вода 1 л

уксус 9% 3 ст л

сахар 3 ст л

соль 1,5 ст л

душистый перец 5 горошин

Приготовление:

Капусту тонко нашинковать, болгарский перец очистить от сердцевины и семян, нарезать соломкой. Морковь очистить, нарезать соломкой. Чеснок нарезать тонкими пластинками. Овощи соединить, влить растительное масло, перемешать. Для маринада: смешать в ковше воду, сахар, соль, душистый перец, довести до кипения. Помешать до растворения сахара и соли. В конце влить уксус. Снять с огня, влить горячий маринад в капусту, перемешать. Поставить сверху что-то тяжёлое, поместить в холодильник минимум на сутки.

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись без соли при консервации овощей.