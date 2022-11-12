Будете уплетать за обе щеки: что добавляют в борщ по-черниговски, чтобы был наваристым и густым

Необычный ансамбль ингредиентов для украинского блюда

В каждом регионе Украины есть свой фирменный рецепт чисто украинского блюда. И так, как ранее мы делились рецептом борща по-слобожански с фрикадельками, то теперь пришла очередь и борща по-черниговски.

Им восхищались еще казаки, и славу этот красный суп получил как наваристое и густое блюдо, пишет vazhnoznat. Вкус такого борща будет необычен, но очень вкусным. А все потому, что среди продуктов для его приготовления есть сало, кабачки и яблока.

Учтите, что ингредиенты рассчитаны на емкость 9 л, ведь традиционно этот борщ принято готовить в чугунке и в печи. Но регулировать количество ингредиентов можно из расчета на свою кастрюлю.

Как приготовить борщ по-черниговски

Ингредиенты:

800 г мяса с косточкой

600 г картофеля

250 г капусты

200 г репчатого лука

200 г кабачков

100 г сухой фасоли

400 г помидоров

3 ст. л. томатной пасты

1 морковь

1 сладкий перец

350 г свеклы

1 корень петрушки

1–2 свежих кислых яблок

50 г сала

4 зубчика чеснока

4 л воды

1 пучок петрушки и укропа

2 лавровых листа

соль, перец молотый и горошком по вкусу

Приготовление:

Свеклу, яблоко, морковь и кабачок натираем на большой терке. Лук нарезаем мелким кубиком. Капусту шинкуем. Картофель чистим и нарезаем кубиком. Помидоры — крупными дольками. Сладкий перец - произвольно. Сало нарезаем ломтиками, а потом — мелкими кубиками. К нему нужен чеснок. Его раздавливаем лезвием ножа. В ступке натираем черный перец горошком. Добавляем также чеснок и сало и раздавливаем пестиком вместе с перцем. Готовим зажарку. В чугунок наливаем подсолнечное масло. Когда оно нагрелось, отправляем лук, а когда он станет мягким и прозрачным, добавляем морковь. Перемешиваем и обжариваем 2 минуты на сильном огне. Затем отправляем в чугунок свеклу. Тушим на сильном огне примерно 5 минут. Добавляем к зажарке томатную пасту. Перемешиваем и обжариваем 1 минуту. Отправляем в чугунок натертый кабачок. Перемешиваем и добавляем около 1 л воды. После закипания добавляем нарезанный корень петрушки и 2 раздавленных зубчика чеснока. Солим и оставляем тушиться на среднем огне 5 минут, периодически помешивая. Зажарку снимаем с огня. В чугунок отправляем говяжью грудинку, картофель, капусту, фасоль, душистый и черный перец горошком, а также лавровый лист. К остальным ингредиентам - тертое яблоко, нарезанный перец и помидоры, острый перец. Солим, добавляем зелень и заправку из сала и чеснока. Заливаем водой. Перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в печь. Оставляем борщ томиться на несколько часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить борщ на вишне. Знаменитый украинский суп получается очень вкусным с кисло-сладкими нотками.