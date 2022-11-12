Будете уплетать за обе щеки: что добавляют в борщ по-черниговски, чтобы был наваристым и густым
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Необычный ансамбль ингредиентов для украинского блюда
В каждом регионе Украины есть свой фирменный рецепт чисто украинского блюда. И так, как ранее мы делились рецептом борща по-слобожански с фрикадельками, то теперь пришла очередь и борща по-черниговски.
Им восхищались еще казаки, и славу этот красный суп получил как наваристое и густое блюдо, пишет vazhnoznat. Вкус такого борща будет необычен, но очень вкусным. А все потому, что среди продуктов для его приготовления есть сало, кабачки и яблока.
Учтите, что ингредиенты рассчитаны на емкость 9 л, ведь традиционно этот борщ принято готовить в чугунке и в печи. Но регулировать количество ингредиентов можно из расчета на свою кастрюлю.
Как приготовить борщ по-черниговски
Ингредиенты:
- 800 г мяса с косточкой
- 600 г картофеля
- 250 г капусты
- 200 г репчатого лука
- 200 г кабачков
- 100 г сухой фасоли
- 400 г помидоров
- 3 ст. л. томатной пасты
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 350 г свеклы
- 1 корень петрушки
- 1–2 свежих кислых яблок
- 50 г сала
- 4 зубчика чеснока
- 4 л воды
- 1 пучок петрушки и укропа
- 2 лавровых листа
- соль, перец молотый и горошком по вкусу
Приготовление:
- Свеклу, яблоко, морковь и кабачок натираем на большой терке. Лук нарезаем мелким кубиком. Капусту шинкуем. Картофель чистим и нарезаем кубиком. Помидоры — крупными дольками. Сладкий перец - произвольно.
- Сало нарезаем ломтиками, а потом — мелкими кубиками. К нему нужен чеснок. Его раздавливаем лезвием ножа. В ступке натираем черный перец горошком. Добавляем также чеснок и сало и раздавливаем пестиком вместе с перцем.
- Готовим зажарку. В чугунок наливаем подсолнечное масло. Когда оно нагрелось, отправляем лук, а когда он станет мягким и прозрачным, добавляем морковь. Перемешиваем и обжариваем 2 минуты на сильном огне. Затем отправляем в чугунок свеклу. Тушим на сильном огне примерно 5 минут.
- Добавляем к зажарке томатную пасту. Перемешиваем и обжариваем 1 минуту. Отправляем в чугунок натертый кабачок. Перемешиваем и добавляем около 1 л воды. После закипания добавляем нарезанный корень петрушки и 2 раздавленных зубчика чеснока. Солим и оставляем тушиться на среднем огне 5 минут, периодически помешивая.
- Зажарку снимаем с огня. В чугунок отправляем говяжью грудинку, картофель, капусту, фасоль, душистый и черный перец горошком, а также лавровый лист. К остальным ингредиентам - тертое яблоко, нарезанный перец и помидоры, острый перец. Солим, добавляем зелень и заправку из сала и чеснока. Заливаем водой.
- Перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в печь. Оставляем борщ томиться на несколько часов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить борщ на вишне. Знаменитый украинский суп получается очень вкусным с кисло-сладкими нотками.