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Будете уплетать за обе щеки: что добавляют в борщ по-черниговски, чтобы был наваристым и густым

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Рецепт самого вкусного борща по-черниговски Новость обновлена 12 ноября 2022, 11:33
Рецепт самого вкусного борща по-черниговски. Фото zernograd.com

Необычный ансамбль ингредиентов для украинского блюда

В каждом регионе Украины есть свой фирменный рецепт чисто украинского блюда. И так, как ранее мы делились рецептом борща по-слобожански с фрикадельками, то теперь пришла очередь и борща по-черниговски.

Им восхищались еще казаки, и славу этот красный суп получил как наваристое и густое блюдо, пишет vazhnoznat. Вкус такого борща будет необычен, но очень вкусным. А все потому, что среди продуктов для его приготовления есть сало, кабачки и яблока.

Учтите, что ингредиенты рассчитаны на емкость 9 л, ведь традиционно этот борщ принято готовить в чугунке и в печи. Но регулировать количество ингредиентов можно из расчета на свою кастрюлю.

Как приготовить борщ по-черниговски

Ингредиенты:

  • 800 г мяса с косточкой
  • 600 г картофеля
  • 250 г капусты
  • 200 г репчатого лука
  • 200 г кабачков
  • 100 г сухой фасоли
  • 400 г помидоров
  • 3 ст. л. томатной пасты
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • 350 г свеклы
  • 1 корень петрушки
  • 1–2 свежих кислых яблок
  • 50 г сала
  • 4 зубчика чеснока
  • 4 л воды
  • 1 пучок петрушки и укропа
  • 2 лавровых листа
  • соль, перец молотый и горошком по вкусу

Приготовление:

  1. Свеклу, яблоко, морковь и кабачок натираем на большой терке. Лук нарезаем мелким кубиком. Капусту шинкуем. Картофель чистим и нарезаем кубиком. Помидоры — крупными дольками. Сладкий перец - произвольно.
  2. Сало нарезаем ломтиками, а потом — мелкими кубиками. К нему нужен чеснок. Его раздавливаем лезвием ножа. В ступке натираем черный перец горошком. Добавляем также чеснок и сало и раздавливаем пестиком вместе с перцем.
  3. Готовим зажарку. В чугунок наливаем подсолнечное масло. Когда оно нагрелось, отправляем лук, а когда он станет мягким и прозрачным, добавляем морковь. Перемешиваем и обжариваем 2 минуты на сильном огне. Затем отправляем в чугунок свеклу. Тушим на сильном огне примерно 5 минут.
  4. Добавляем к зажарке томатную пасту. Перемешиваем и обжариваем 1 минуту. Отправляем в чугунок натертый кабачок. Перемешиваем и добавляем около 1 л воды. После закипания добавляем нарезанный корень петрушки и 2 раздавленных зубчика чеснока. Солим и оставляем тушиться на среднем огне 5 минут, периодически помешивая.
  5. Зажарку снимаем с огня. В чугунок отправляем говяжью грудинку, картофель, капусту, фасоль, душистый и черный перец горошком, а также лавровый лист. К остальным ингредиентам - тертое яблоко, нарезанный перец и помидоры, острый перец. Солим, добавляем зелень и заправку из сала и чеснока. Заливаем водой.
  6. Перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в печь. Оставляем борщ томиться на несколько часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить борщ на вишне. Знаменитый украинский суп получается очень вкусным с кисло-сладкими нотками.

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#Рецепты #Супы #Борщ