Когда к чаю ничего нет: рецепт сладких гренок за 5 минут
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Для приготовления такого блюда вам понадобится всего четыре ингредиента
Закончились сладости, а вы уже поставили чайник, или к вам внезапно нагрянули гости, а к чаю ничего нет? Чтобы не бежать в магазин, чтобы купить что-либо, можно приготовить необычный десерт — сладкие гренки. Вам понадобиться всего за 5 минут, хлеб, сахар, яйца и вода.
Сладкие гренки: рецепт
Ингредиенты:
- хлеб,
- яйца — 2 шт,
- вода — 100 мл,
- сахар — 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Возьмите хлеб и порежьте его на ломтики.
- В 100 мл воды размешайте 1 ч. л. сахара и сделайте сироп по своему вкусу по сладости.
- Смочите каждый кусочек в сладкую воду, после взбейте 2 яйца вилкой и погрузите в яичную смесь каждый кусочек хлеба.
- Жарьте на разогретой сковороде, смазанной 50/50 сливочным и подсолнечным маслом.
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