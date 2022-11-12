Когда к чаю ничего нет: рецепт сладких гренок за 5 минут

Для приготовления такого блюда вам понадобится всего четыре ингредиента

Закончились сладости, а вы уже поставили чайник, или к вам внезапно нагрянули гости, а к чаю ничего нет? Чтобы не бежать в магазин, чтобы купить что-либо, можно приготовить необычный десерт — сладкие гренки. Вам понадобиться всего за 5 минут, хлеб, сахар, яйца и вода.

Сладкие гренки: рецепт

Ингредиенты:

хлеб,

яйца — 2 шт,

вода — 100 мл,

сахар — 1 ч.л.

Способ приготовления:

Возьмите хлеб и порежьте его на ломтики. В 100 мл воды размешайте 1 ч. л. сахара и сделайте сироп по своему вкусу по сладости. Смочите каждый кусочек в сладкую воду, после взбейте 2 яйца вилкой и погрузите в яичную смесь каждый кусочек хлеба. Жарьте на разогретой сковороде, смазанной 50/50 сливочным и подсолнечным маслом.

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