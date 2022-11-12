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Вечером готовим, утром уже едим: рецепт быстрых маринованных кабачков от Глинской (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Рецепт маринованных кабачков от Лизы Глинской Новость обновлена 12 ноября 2022, 18:07
Рецепт маринованных кабачков от Лизы Глинской. Фото Скриншот видео

Закуска вкусна с разными гарнирами, рыбой или мясом

Ищете рецепт как вкусно и быстро приготовить кабачки для всей семьи? Тогда этот рецепт приготовления для вас!

Готовятся маринованные овощи быстро и просто, и смакуют с разными гарнирами. Украинский кулинар Елизавета Глинская поделилась на своем YouTube-канале быстрым рецептом маринованных кабачков, которые понравятся всей семье.

Как замариновать кабачки за 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков или цукини
  • 1 ст. л. соли (без горки)
  • 1 ч. л. сахара (без горки)
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • укроп
  • лавровый лист
  • 1 ст. л. уксуса

Приготовление:

  1. Берем 2 небольших полиэтиленовых пакета, ставим их один в один. Предварительно моем кабачки, нарезаем их на 8 частей и отправляем в пакеты.
  2. Нарезаем укроп грубыми кусками, отправляем в кабачки.
  3. Нарезаем чеснок, отправляем в кабачки.
  4. Добавляем лавровый лист, соль, сахар и уксус.
  5. Перемешиваем. Оставляем в холодильнике и периодически перемешиваем.
  6. Через 10-12 часов можно есть.

Ранее "Телеграф" писал, как замариновать кабачки на зиму, чтобы были как ананасы. Неожиданный рецепт заготовки удивит даже опытных кулинаров.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Маринад