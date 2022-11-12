Вечером готовим, утром уже едим: рецепт быстрых маринованных кабачков от Глинской (видео)
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Закуска вкусна с разными гарнирами, рыбой или мясом
Ищете рецепт как вкусно и быстро приготовить кабачки для всей семьи? Тогда этот рецепт приготовления для вас!
Готовятся маринованные овощи быстро и просто, и смакуют с разными гарнирами. Украинский кулинар Елизавета Глинская поделилась на своем YouTube-канале быстрым рецептом маринованных кабачков, которые понравятся всей семье.
Как замариновать кабачки за 5 минут
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков или цукини
- 1 ст. л. соли (без горки)
- 1 ч. л. сахара (без горки)
- 4-5 зубчиков чеснока
- укроп
- лавровый лист
- 1 ст. л. уксуса
Приготовление:
- Берем 2 небольших полиэтиленовых пакета, ставим их один в один. Предварительно моем кабачки, нарезаем их на 8 частей и отправляем в пакеты.
- Нарезаем укроп грубыми кусками, отправляем в кабачки.
- Нарезаем чеснок, отправляем в кабачки.
- Добавляем лавровый лист, соль, сахар и уксус.
- Перемешиваем. Оставляем в холодильнике и периодически перемешиваем.
- Через 10-12 часов можно есть.
Ранее "Телеграф" писал, как замариновать кабачки на зиму, чтобы были как ананасы. Неожиданный рецепт заготовки удивит даже опытных кулинаров.