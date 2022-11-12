Вечером готовим, утром уже едим: рецепт быстрых маринованных кабачков от Глинской (видео)

Закуска вкусна с разными гарнирами, рыбой или мясом

Ищете рецепт как вкусно и быстро приготовить кабачки для всей семьи? Тогда этот рецепт приготовления для вас!

Готовятся маринованные овощи быстро и просто, и смакуют с разными гарнирами. Украинский кулинар Елизавета Глинская поделилась на своем YouTube-канале быстрым рецептом маринованных кабачков, которые понравятся всей семье.

Как замариновать кабачки за 5 минут

Ингредиенты:

1 кг кабачков или цукини

1 ст. л. соли (без горки)

1 ч. л. сахара (без горки)

4-5 зубчиков чеснока

укроп

лавровый лист

1 ст. л. уксуса

Приготовление:

Берем 2 небольших полиэтиленовых пакета, ставим их один в один. Предварительно моем кабачки, нарезаем их на 8 частей и отправляем в пакеты. Нарезаем укроп грубыми кусками, отправляем в кабачки. Нарезаем чеснок, отправляем в кабачки. Добавляем лавровый лист, соль, сахар и уксус. Перемешиваем. Оставляем в холодильнике и периодически перемешиваем. Через 10-12 часов можно есть.

Ранее "Телеграф" писал, как замариновать кабачки на зиму, чтобы были как ананасы. Неожиданный рецепт заготовки удивит даже опытных кулинаров.