Почему нельзя перемешивать фарш руками: эту ошибку допускают 90% хозяек
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Полезный лайфхак, как приготовить вкусные и сочные котлеты
Котлеты — это очень вкусное и сытное блюдо, которое подходит практически к любому гарниру. Каждая домохозяйка готовит фарш для котлет по-своему, однако практически все допускают одну ошибку — вымешивают мясо руками. Почему так — читайте далее.
Как отмечает издание prostoway, эта ошибка и становится причиной того, что котлеты получаются невкусными, сухими, а также они могут и вовсе быть как резина. Чтобы этого избежать — просто не перемешивать фарш для котлет руками.
Как правильно готовить фарш для котлет
Лучшим решением будет приготовление фарша с помощью силиконовой лопатки или обычной ложки. Возможно это будет дольше и немного тяжелее физически, однако фарш останется легким и воздушным, и в результате превратится в невероятно вкусные котлеты.
Кроме этого, рекомендуется не отбивать фарш, ведь тогда он становится более липким и плотным.
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