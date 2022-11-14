Те самые бабушкины сырники: судья "МастерШеф" поделился секретами приготовления и рецептом вкусностей

Как отмечает Ярославский, важен хороший, сухой творог

Пожалуй, один из самых любимых украинцами блюд. Эти вкусности можно приготовить по-разному: сырники с тыквой, или даже без яиц и муки. В любом случае они всегда получаются питательными.

Рецептом вкусных сырников, как в детстве, поделился украинский шеф-повар Владимир Ярославский. Также кулинар раскрыл свои секреты приготовления этого блюда.

Важен хороший творог 9-12%, наиболее похож на домашний, только должен быть сухим. Отжимать от излишней влаги. Делаем это через полотенце, обычное — вафельное. "Я еще делал улетные сырники из творога, сделанного из топленого молока. Творог, который пастообразный, на мой взгляд, вообще не передает тот, мой, бабушкин, сырник — мне нужны "комочки" — текстура", — пояснил Ярославский. Еще один секрет, что не перемешивать сырники слишком долго. Смешали быстро, сформировали шарики, обвалять в муке и отряхнули от лишнего и на сковороду.

Как приготовить сырники

Ингредиенты:

300 г творог (отжатый)

1 желток (или пол яйца)

35-45 г сахара – 2 ст. л.

25-30 г муки (столовая ложка с горой). Понадобится еще столько же на подпил

Ваниль или ванильный сахар по вкусу

Приготовление:

Смешать творог, яйцо и сахар вилкой, добавить муку, еще раз перемешать. Выложить на доску или стол, где уже есть мука. Сформировать "колбасу", нарезать ножом в "шайбы", из них сформировать шарики и уже с помощью тупой части ножа сформировать сырники. Обжарить с 2-х сторон до румяной корочки. Затем запечь в духовке – 190 градусов 5-7 минут. Или можно убавить огонь и поджарить еще по одному разу со всех сторон уже под крышкой. В последнем случае не делайте изделия слишком толстыми – они должны "прожариться". Подаем с тем, что мы любим – сметана или варенье, или сгущенка.

Ранее Владимир Ярославский поделился рецептом соленых сырников без пшеничной муки.