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Те самые бабушкины сырники: судья "МастерШеф" поделился секретами приготовления и рецептом вкусностей

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как приготовить вкусные сырники – способ приготовления от Владимира Ярославского Новость обновлена 14 ноября 2022, 11:04
Как приготовить вкусные сырники – способ приготовления от Владимира Ярославского. Фото instagram.com/yaroslavskyi_vova

Как отмечает Ярославский, важен хороший, сухой творог

Пожалуй, один из самых любимых украинцами блюд. Эти вкусности можно приготовить по-разному: сырники с тыквой, или даже без яиц и муки. В любом случае они всегда получаются питательными.

Рецептом вкусных сырников, как в детстве, поделился украинский шеф-повар Владимир Ярославский. Также кулинар раскрыл свои секреты приготовления этого блюда.

  1. Важен хороший творог 9-12%, наиболее похож на домашний, только должен быть сухим.
  2. Отжимать от излишней влаги. Делаем это через полотенце, обычное — вафельное. "Я еще делал улетные сырники из творога, сделанного из топленого молока. Творог, который пастообразный, на мой взгляд, вообще не передает тот, мой, бабушкин, сырник — мне нужны "комочки" — текстура", — пояснил Ярославский.
  3. Еще один секрет, что не перемешивать сырники слишком долго. Смешали быстро, сформировали шарики, обвалять в муке и отряхнули от лишнего и на сковороду.

Как приготовить сырники

Ингредиенты:

  • 300 г творог (отжатый)
  • 1 желток (или пол яйца)
  • 35-45 г сахара – 2 ст. л.
  • 25-30 г муки (столовая ложка с горой). Понадобится еще столько же на подпил
  • Ваниль или ванильный сахар по вкусу

Приготовление:

  1. Смешать творог, яйцо и сахар вилкой, добавить муку, еще раз перемешать.
  2. Выложить на доску или стол, где уже есть мука.
  3. Сформировать "колбасу", нарезать ножом в "шайбы", из них сформировать шарики и уже с помощью тупой части ножа сформировать сырники.
  4. Обжарить с 2-х сторон до румяной корочки.
  5. Затем запечь в духовке – 190 градусов 5-7 минут. Или можно убавить огонь и поджарить еще по одному разу со всех сторон уже под крышкой. В последнем случае не делайте изделия слишком толстыми – они должны "прожариться".
  6. Подаем с тем, что мы любим – сметана или варенье, или сгущенка.

Ранее Владимир Ярославский поделился рецептом соленых сырников без пшеничной муки.

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#Рецепты #Владимир Ярославский #Сырники