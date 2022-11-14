Те самые бабушкины сырники: судья "МастерШеф" поделился секретами приготовления и рецептом вкусностей
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Как отмечает Ярославский, важен хороший, сухой творог
Пожалуй, один из самых любимых украинцами блюд. Эти вкусности можно приготовить по-разному: сырники с тыквой, или даже без яиц и муки. В любом случае они всегда получаются питательными.
Рецептом вкусных сырников, как в детстве, поделился украинский шеф-повар Владимир Ярославский. Также кулинар раскрыл свои секреты приготовления этого блюда.
- Важен хороший творог 9-12%, наиболее похож на домашний, только должен быть сухим.
- Отжимать от излишней влаги. Делаем это через полотенце, обычное — вафельное. "Я еще делал улетные сырники из творога, сделанного из топленого молока. Творог, который пастообразный, на мой взгляд, вообще не передает тот, мой, бабушкин, сырник — мне нужны "комочки" — текстура", — пояснил Ярославский.
- Еще один секрет, что не перемешивать сырники слишком долго. Смешали быстро, сформировали шарики, обвалять в муке и отряхнули от лишнего и на сковороду.
Как приготовить сырники
Ингредиенты:
- 300 г творог (отжатый)
- 1 желток (или пол яйца)
- 35-45 г сахара – 2 ст. л.
- 25-30 г муки (столовая ложка с горой). Понадобится еще столько же на подпил
- Ваниль или ванильный сахар по вкусу
Приготовление:
- Смешать творог, яйцо и сахар вилкой, добавить муку, еще раз перемешать.
- Выложить на доску или стол, где уже есть мука.
- Сформировать "колбасу", нарезать ножом в "шайбы", из них сформировать шарики и уже с помощью тупой части ножа сформировать сырники.
- Обжарить с 2-х сторон до румяной корочки.
- Затем запечь в духовке – 190 градусов 5-7 минут. Или можно убавить огонь и поджарить еще по одному разу со всех сторон уже под крышкой. В последнем случае не делайте изделия слишком толстыми – они должны "прожариться".
- Подаем с тем, что мы любим – сметана или варенье, или сгущенка.
Ранее Владимир Ярославский поделился рецептом соленых сырников без пшеничной муки.