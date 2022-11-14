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Любимый десерт детства: рецепт пирожного "Муравейник", которое готовится 10 минут

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Пирожное "Муравейник" получается очень ароматным
Пирожное "Муравейник" получается очень ароматным. Фото http://souspark.ru/

Вам понадобятся орехи и вареная сгущенка

Осень — самое время для приготовления вкусной и ароматной домашней выпечки. К примеру, попробуйте испечь вкуснейший кекс с вымоченными в алкоголе сухофруктами. Также советуем попробовать рецепт нежнейшей творожной запеканки без муки и манки. Если же ни один из предложенных рецептов вас не заинтересовал, рекомендуем попробовать приготовить более изысканный десерт.

Рецептом вкуснейшего нежного пирожного "Муравейник", вкус которого мы все помним из детства поделилась в своем Инстаграм фуд-блогер katyamull.

Рецепт пирожного "Муравейник"

Ингредиенты:

  • 50г грецкий орех
  • 250г печенье "к кофе"
  • 100г вареная сгущёнка
  • 1/4ч.л соль

Способ приготовления:

  1. Печенье измельчите в крошку.
  2. Добавьте битые орешки, соль и сгущёнку. Хорошо перемешайте.
  3. Сформируйте произвольной формы десерт. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт тертого пирога, который готовили наши бабушки.

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