Любимый десерт детства: рецепт пирожного "Муравейник", которое готовится 10 минут
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Вам понадобятся орехи и вареная сгущенка
Осень — самое время для приготовления вкусной и ароматной домашней выпечки. К примеру, попробуйте испечь вкуснейший кекс с вымоченными в алкоголе сухофруктами. Также советуем попробовать рецепт нежнейшей творожной запеканки без муки и манки. Если же ни один из предложенных рецептов вас не заинтересовал, рекомендуем попробовать приготовить более изысканный десерт.
Рецептом вкуснейшего нежного пирожного "Муравейник", вкус которого мы все помним из детства поделилась в своем Инстаграм фуд-блогер katyamull.
Рецепт пирожного "Муравейник"
Ингредиенты:
- 50г грецкий орех
- 250г печенье "к кофе"
- 100г вареная сгущёнка
- 1/4ч.л соль
Способ приготовления:
- Печенье измельчите в крошку.
- Добавьте битые орешки, соль и сгущёнку. Хорошо перемешайте.
- Сформируйте произвольной формы десерт. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт тертого пирога, который готовили наши бабушки.