Как вкусно и по-новому приготовить куриное филе: рецепт низкокалорийных котлет (видео)

Такие вкуснейшие котлеты намного полезнее магазинных полуфабрикатов

Одно из самых простых и доступных мясных блюд — котлеты, их можно готовить как на сковороде, так и в духовке. В фарш необязательно добавлять стандартные ингредиенты. Рецепт можно "разгрузить" и сделать менее калорийным.

Очень вкусный и нескучный способ приготовления куриного филе рассказывает фудблог dribka.soli в Instagram. Рецепт котлет со шпинатом и сыром в духовке очень прост, делается быстро, выглядит аппетитно и потрясающий на вкус.

Ингредиенты:

Куриное филе – 400г

Шпинат – 50 г

Сыр брынза – 30 г

Сыр пекорино или пармиджано – 30 г

Сыр моцарелла – 50 г

Лук – 1 средний

Зеленый лук – несколько стеблей

Приправы:

Рыбный соус – 2 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Тимьян – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Обжарить лук (и обычный и зеленый) на небольшом количестве оливкового масла до золотистости. Нарезать шпинат и сделать рубленый фарш. Совместить жареный лук, мясо, сыры пекорино и брынзу, а также соусы и приправы и замесить фарш. Сформировать небольшие котлеты и внутрь каждой положить несколько брусочков моцареллы. Выходит 8-10 котлет. Запекать при 200 градусах около 20 минут до румяности.

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