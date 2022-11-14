Как вкусно и по-новому приготовить куриное филе: рецепт низкокалорийных котлет (видео)
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Такие вкуснейшие котлеты намного полезнее магазинных полуфабрикатов
Одно из самых простых и доступных мясных блюд — котлеты, их можно готовить как на сковороде, так и в духовке. В фарш необязательно добавлять стандартные ингредиенты. Рецепт можно "разгрузить" и сделать менее калорийным.
Очень вкусный и нескучный способ приготовления куриного филе рассказывает фудблог dribka.soli в Instagram. Рецепт котлет со шпинатом и сыром в духовке очень прост, делается быстро, выглядит аппетитно и потрясающий на вкус.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 400г
- Шпинат – 50 г
- Сыр брынза – 30 г
- Сыр пекорино или пармиджано – 30 г
- Сыр моцарелла – 50 г
- Лук – 1 средний
- Зеленый лук – несколько стеблей
Приправы:
- Рыбный соус – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Тимьян – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Обжарить лук (и обычный и зеленый) на небольшом количестве оливкового масла до золотистости.
- Нарезать шпинат и сделать рубленый фарш.
- Совместить жареный лук, мясо, сыры пекорино и брынзу, а также соусы и приправы и замесить фарш.
- Сформировать небольшие котлеты и внутрь каждой положить несколько брусочков моцареллы. Выходит 8-10 котлет.
- Запекать при 200 градусах около 20 минут до румяности.
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