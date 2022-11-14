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Как вкусно и по-новому приготовить куриное филе: рецепт низкокалорийных котлет (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Шпинат и нежное мясо сочетаются идеально
Шпинат и нежное мясо сочетаются идеально. Фото zira.uz

Такие вкуснейшие котлеты намного полезнее магазинных полуфабрикатов

Одно из самых простых и доступных мясных блюд — котлеты, их можно готовить как на сковороде, так и в духовке. В фарш необязательно добавлять стандартные ингредиенты. Рецепт можно "разгрузить" и сделать менее калорийным.

Очень вкусный и нескучный способ приготовления куриного филе рассказывает фудблог dribka.soli в Instagram. Рецепт котлет со шпинатом и сыром в духовке очень прост, делается быстро, выглядит аппетитно и потрясающий на вкус.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 400г
  • Шпинат – 50 г
  • Сыр брынза – 30 г
  • Сыр пекорино или пармиджано – 30 г
  • Сыр моцарелла – 50 г
  • Лук – 1 средний
  • Зеленый лук – несколько стеблей

Приправы:

  • Рыбный соус – 2 ст. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Тимьян – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Обжарить лук (и обычный и зеленый) на небольшом количестве оливкового масла до золотистости.
  2. Нарезать шпинат и сделать рубленый фарш.
  3. Совместить жареный лук, мясо, сыры пекорино и брынзу, а также соусы и приправы и замесить фарш.
  4. Сформировать небольшие котлеты и внутрь каждой положить несколько брусочков моцареллы. Выходит 8-10 котлет.
  5. Запекать при 200 градусах около 20 минут до румяности.

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