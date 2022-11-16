Роскошное блюдо из самых простых ингредиентов: рецепт сочной лимонной курицы с рисом

На приготовление у вас уйдут считанные минуты, а затем вам нужно просто отправить курицу в духовку и о ней забыть.

Курица — самое доступное и самое популярное среди украинцев мясо. Рецептов из него великое множество. Например, можно приготовить сочные и ароматные куриные наггетсы. Или даже запечь сочные хрустящие крылышки, как в KFC.

Кулинарный блогер Настя Монахова поделилась рецептом сочной курицы с рисом в горчично-лимонном соусе. На приготовление у вас уйдут считанные минуты, а затем вам нужно просто отправить курицу в духовку и о ней забыть.

Лимонная курица с рисом: рецепт

Ингредиенты:

бёдра 4 шт

рис 1 стакан

вода 1,5 стакана

лимон 1шт

розмарин

сухие травы

Для маринада:

масло раст. 50мл

горчица 2ст.л

чеснок 2 зуб

соль 1 ч.л

цедра лимона

сок 1 половинки лимона

Способ приготовления:

Все ингредиенты для маринада смешиваем прямо в форме. Выкладываем курицу и обмазываем ее в маринаде. Добавляем стакан риса и стакан воды.

Отправляем в духовку разогретую до 200 градусов на 1 час. Приятного аппетита.

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