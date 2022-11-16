Роскошное блюдо из самых простых ингредиентов: рецепт сочной лимонной курицы с рисом
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На приготовление у вас уйдут считанные минуты, а затем вам нужно просто отправить курицу в духовку и о ней забыть.
Курица — самое доступное и самое популярное среди украинцев мясо. Рецептов из него великое множество. Например, можно приготовить сочные и ароматные куриные наггетсы. Или даже запечь сочные хрустящие крылышки, как в KFC.
Кулинарный блогер Настя Монахова поделилась рецептом сочной курицы с рисом в горчично-лимонном соусе. На приготовление у вас уйдут считанные минуты, а затем вам нужно просто отправить курицу в духовку и о ней забыть.
Лимонная курица с рисом: рецепт
Ингредиенты:
- бёдра 4 шт
- рис 1 стакан
- вода 1,5 стакана
- лимон 1шт
- розмарин
- сухие травы
Для маринада:
- масло раст. 50мл
- горчица 2ст.л
- чеснок 2 зуб
- соль 1 ч.л
- цедра лимона
- сок 1 половинки лимона
Способ приготовления:
- Все ингредиенты для маринада смешиваем прямо в форме.
- Выкладываем курицу и обмазываем ее в маринаде.
- Добавляем стакан риса и стакан воды.
Отправляем в духовку разогретую до 200 градусов на 1 час. Приятного аппетита.
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