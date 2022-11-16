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Роскошное блюдо из самых простых ингредиентов: рецепт сочной лимонной курицы с рисом

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
Такая курица получается невероятно сочной Новость обновлена 16 ноября 2022, 14:36
Такая курица получается невероятно сочной. Фото pixabay.com

На приготовление у вас уйдут считанные минуты, а затем вам нужно просто отправить курицу в духовку и о ней забыть.

Курица — самое доступное и самое популярное среди украинцев мясо. Рецептов из него великое множество. Например, можно приготовить сочные и ароматные куриные наггетсы. Или даже запечь сочные хрустящие крылышки, как в KFC.

Кулинарный блогер Настя Монахова поделилась рецептом сочной курицы с рисом в горчично-лимонном соусе. На приготовление у вас уйдут считанные минуты, а затем вам нужно просто отправить курицу в духовку и о ней забыть.

Лимонная курица с рисом: рецепт

Ингредиенты:

  • бёдра 4 шт
  • рис 1 стакан
  • вода 1,5 стакана
  • лимон 1шт
  • розмарин
  • сухие травы

Для маринада:

  • масло раст. 50мл
  • горчица 2ст.л
  • чеснок 2 зуб
  • соль 1 ч.л
  • цедра лимона
  • сок 1 половинки лимона

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты для маринада смешиваем прямо в форме.
  2. Выкладываем курицу и обмазываем ее в маринаде.
  3. Добавляем стакан риса и стакан воды.

Отправляем в духовку разогретую до 200 градусов на 1 час. Приятного аппетита.

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