Как заготовить грибы на зиму: простой рецепт без лишних ингредиентов (видео)

Это самый простой способ засолить грибы

Еще осталось немного времени подготовиться к сезону холодов. Среди закруток стоит обратить внимание не только на мясную тушенку или же рыбные консервы, а и закрыть вкусно грибы. Засолка тех же опят достаточно простой и понятный процесс.

Рецептом опят на зиму поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Заготовленные таким способ грибы сохранят свой вкус и аромат, ведь в этом рецепте нет избыточных ингредиентов и "агрессивных" специй.

Ингредиенты (количество зависит от тары):

Грибы – опята

Соль

Вода

Лимонная кислота

Способ приготовления:

Опята чистим от мусора, несколько раз промываем в подсоленной воде. Варим 15-20 минут, если грибов много – от 30 до 45 минут. Дуршлагом выбираем грибы в миску с чистой водой, промываем и снова провариваем 5 минут. Перекладываем в емкость с чистой водой. Накладываем грибы в чистые пол-литровые банки, добавляем в каждую банку столовую ложку соли (25 г), доливаем воду. В кастрюле с водой стерилизуем 1,5-2 часа. Закатываем крышками и накрываем одеялом до полного охлаждения. Храним в холодном погребе. Для хранения при комнатной температуре следует добавить в каждую банку на кончик ножа лимонную кислоту (2-3 г). В автоклаве стерилизуем 10 минут при температуре 110 градусов. Для хранения на зиму отварные опята можно также заморозить в морозильной камере.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных груздей на зиму. А также мы писали, как приготовить сытную грибную солянку в банках.