Сырники, которые точно получатся: очень простой рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
По этому рецепту сырники получаются невероятно нежными
Сырники – простое, но от этого не менее вкусное блюдо. Готовить сырники можно даже без яиц и муки. Главный продукт в составе – творог – вы можете варьировать, добиваясь идеально нежной текстуры и насыщенного вкуса.
Рецептом сырников, которые всегда получаются, поделился кулинарный блог dribka.soli в Instagram. Вас приятно удивит нежность и плотность текстуры, не забитое мукой тесто, которое не будет липнуть к рукам.
Как приготовить идеальные сырники
В качестве основного продукта можно использовать:
- Кисломолочный творог от 9% жирности, легко растирающийся между пальцами в крем или пасту.
- Детский творожок 20% жирности.
- Риккоту
Ингредиенты:
Первый вариант:
- 400 г творога кисломолочного от 9% жирности
- 1 желток
- 15-20 г рисовой муки
- 10-15 г обыкновенной муки
- 20 г сахара
- ванильный сахар – по вкусу
Второй вариант:
- 200 г творога из детских сладких сырков
- 20 г рисовой муки
Третий вариант:
- 125 г отжатой риккоты
- 20 г рисовой муки
- 7 г обыкновенной муки
- ванильный сахар – по вкусу
- 15 г сахара
Способ приготовления:
- Смешиваем все ингредиенты, даем немного постоять (30 минут) творожной массе.
- Катаем шарики, формируем чашкой.
- Запекаем при 190-200 градусах, в зависимости от размера, 15-25 минут. В конце включите обдув на несколько минут для румяности.
- Время жарки тоже варьируется от 10 до 20 минут на минимальном огне под крышкой с обеих сторон.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных булочек, у которых тесто мягкое, как пух.