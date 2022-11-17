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Сырники, которые точно получатся: очень простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Сырники – отличная идея на завтрак
Сырники – отличная идея на завтрак. Фото almette.ru

По этому рецепту сырники получаются невероятно нежными

Сырники – простое, но от этого не менее вкусное блюдо. Готовить сырники можно даже без яиц и муки. Главный продукт в составе – творог – вы можете варьировать, добиваясь идеально нежной текстуры и насыщенного вкуса.

Рецептом сырников, которые всегда получаются, поделился кулинарный блог dribka.soli в Instagram. Вас приятно удивит нежность и плотность текстуры, не забитое мукой тесто, которое не будет липнуть к рукам.

Как приготовить идеальные сырники

В качестве основного продукта можно использовать:

  • Кисломолочный творог от 9% жирности, легко растирающийся между пальцами в крем или пасту.
  • Детский творожок 20% жирности.
  • Риккоту

Ингредиенты:

Первый вариант:

  • 400 г творога кисломолочного от 9% жирности
  • 1 желток
  • 15-20 г рисовой муки
  • 10-15 г обыкновенной муки
  • 20 г сахара
  • ванильный сахар – по вкусу

Второй вариант:

  • 200 г творога из детских сладких сырков
  • 20 г рисовой муки

Третий вариант:

  • 125 г отжатой риккоты
  • 20 г рисовой муки
  • 7 г обыкновенной муки
  • ванильный сахар – по вкусу
  • 15 г сахара

Способ приготовления:

  1. Смешиваем все ингредиенты, даем немного постоять (30 минут) творожной массе.
  2. Катаем шарики, формируем чашкой.
  3. Запекаем при 190-200 градусах, в зависимости от размера, 15-25 минут. В конце включите обдув на несколько минут для румяности.
  4. Время жарки тоже варьируется от 10 до 20 минут на минимальном огне под крышкой с обеих сторон.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных булочек, у которых тесто мягкое, как пух.

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#Рецепт #Сырники