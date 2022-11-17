Сырники, которые точно получатся: очень простой рецепт (видео)

По этому рецепту сырники получаются невероятно нежными

Сырники – простое, но от этого не менее вкусное блюдо. Готовить сырники можно даже без яиц и муки. Главный продукт в составе – творог – вы можете варьировать, добиваясь идеально нежной текстуры и насыщенного вкуса.

Рецептом сырников, которые всегда получаются, поделился кулинарный блог dribka.soli в Instagram. Вас приятно удивит нежность и плотность текстуры, не забитое мукой тесто, которое не будет липнуть к рукам.

Как приготовить идеальные сырники

В качестве основного продукта можно использовать:

Кисломолочный творог от 9% жирности, легко растирающийся между пальцами в крем или пасту.

Детский творожок 20% жирности.

Риккоту

Ингредиенты:

Первый вариант:

400 г творога кисломолочного от 9% жирности

1 желток

15-20 г рисовой муки

10-15 г обыкновенной муки

20 г сахара

ванильный сахар – по вкусу

Второй вариант:

200 г творога из детских сладких сырков

20 г рисовой муки

Третий вариант:

125 г отжатой риккоты

20 г рисовой муки

7 г обыкновенной муки

ванильный сахар – по вкусу

15 г сахара

Способ приготовления:

Смешиваем все ингредиенты, даем немного постоять (30 минут) творожной массе. Катаем шарики, формируем чашкой. Запекаем при 190-200 градусах, в зависимости от размера, 15-25 минут. В конце включите обдув на несколько минут для румяности. Время жарки тоже варьируется от 10 до 20 минут на минимальном огне под крышкой с обеих сторон.

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