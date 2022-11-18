Что добавить в "Оливье", чтобы салат получился вкуснее: все дело в одном ингредиенте
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Шеф-повар рассказала, как по-новому приготовить традиционное блюдо
Многие привычные нам салаты можно приготовить еще вкуснее, если заменить некоторые составляющие. Например, есть рецепт индейки под шубой, а не сельди. А традиционный ингредиент для салата "Оливье" – горошек – необязательно должен быть консервированным.
Рецептом "Оливье" по-новому поделилась шеф-повар Валентина Саенко в своем блоге в Instagram. По ее словам, идеально вписывается в блюдо свежемороженый горошек, доведенный до вкуса определенным способом. Такой вариант салата вам точно придется по вкусу.
Рецепт салата "Оливье"
Ингредиенты:
- Мясо (2 вида курицы) – 600 г
- Картофель — 500 г
- Морковь – 200 г
- Яйца – 5 шт.
- Горошек свежемороженый – 250 г
- Огурцы соленые – 200 г
- Огурец свежий – 1 шт. средний
- Лук зеленый — 5 побегов
- Лук крымский или репчатый – половина 1 шт.
- Майонез (можно домашний) – 5 ст. л.
- Горчица зерновая – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:⠀
- Картофель, морковь и яйца отвариваем и режем кубиком. Туда же нарезаем огурцы.
- Режем кубиком копченую курицу (грудинку или ножки) и отварное со специями куриное мясо. Добавляем к овощам.⠀
- Горошек бланшируем 2 минуты в кипятке и сразу кладем в холодную воду, чтобы остался цвет.
- Лук режем мелко.⠀
- Соус – смешиваем все составляющие (горчицу, масло, майонез). Перемазываем все ингредиенты.
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