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Что добавить в "Оливье", чтобы салат получился вкуснее: все дело в одном ингредиенте

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Любимый многими салат "Оливье"
Любимый многими салат "Оливье". Фото instagram.com/valya__saenko/

Шеф-повар рассказала, как по-новому приготовить традиционное блюдо

Многие привычные нам салаты можно приготовить еще вкуснее, если заменить некоторые составляющие. Например, есть рецепт индейки под шубой, а не сельди. А традиционный ингредиент для салата "Оливье" – горошек – необязательно должен быть консервированным.

Рецептом "Оливье" по-новому поделилась шеф-повар Валентина Саенко в своем блоге в Instagram. По ее словам, идеально вписывается в блюдо свежемороженый горошек, доведенный до вкуса определенным способом. Такой вариант салата вам точно придется по вкусу.

Рецепт салата "Оливье"

Ингредиенты:

  • Мясо (2 вида курицы) – 600 г
  • Картофель — 500 г
  • Морковь – 200 г
  • Яйца – 5 шт.
  • Горошек свежемороженый – 250 г
  • Огурцы соленые – 200 г
  • Огурец свежий – 1 шт. средний
  • Лук зеленый — 5 побегов
  • Лук крымский или репчатый – половина 1 шт.
  • Майонез (можно домашний) – 5 ст. л.
  • Горчица зерновая – 2 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:⠀

  1. Картофель, морковь и яйца отвариваем и режем кубиком. Туда же нарезаем огурцы.
  2. Режем кубиком копченую курицу (грудинку или ножки) и отварное со специями куриное мясо. Добавляем к овощам.⠀
  3. Горошек бланшируем 2 минуты в кипятке и сразу кладем в холодную воду, чтобы остался цвет.
  4. Лук режем мелко.⠀
  5. Соус – смешиваем все составляющие (горчицу, масло, майонез). Перемазываем все ингредиенты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить легкий и полезный салат всего из двух продуктов.

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#Рецепт #Салат #Оливье