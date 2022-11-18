Что добавить в "Оливье", чтобы салат получился вкуснее: все дело в одном ингредиенте

Шеф-повар рассказала, как по-новому приготовить традиционное блюдо

Многие привычные нам салаты можно приготовить еще вкуснее, если заменить некоторые составляющие. Например, есть рецепт индейки под шубой, а не сельди. А традиционный ингредиент для салата "Оливье" – горошек – необязательно должен быть консервированным.

Рецептом "Оливье" по-новому поделилась шеф-повар Валентина Саенко в своем блоге в Instagram. По ее словам, идеально вписывается в блюдо свежемороженый горошек, доведенный до вкуса определенным способом. Такой вариант салата вам точно придется по вкусу.

Рецепт салата "Оливье"

Ингредиенты:

Мясо (2 вида курицы) – 600 г

Картофель — 500 г

Морковь – 200 г

Яйца – 5 шт.

Горошек свежемороженый – 250 г

Огурцы соленые – 200 г

Огурец свежий – 1 шт. средний

Лук зеленый — 5 побегов

Лук крымский или репчатый – половина 1 шт.

Майонез (можно домашний) – 5 ст. л.

Горчица зерновая – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:⠀

Картофель, морковь и яйца отвариваем и режем кубиком. Туда же нарезаем огурцы. Режем кубиком копченую курицу (грудинку или ножки) и отварное со специями куриное мясо. Добавляем к овощам.⠀ Горошек бланшируем 2 минуты в кипятке и сразу кладем в холодную воду, чтобы остался цвет. Лук режем мелко.⠀ Соус – смешиваем все составляющие (горчицу, масло, майонез). Перемазываем все ингредиенты.

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