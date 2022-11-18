Когда времени в обрез: быстрый рецепт маринованных грибов, которые можно есть уже через полчаса

Рецепт для тех, кто любит грибочки, но не хочет долго их мариновать

Любителям маринованных грибочков посвящается — простейший рецепт маринада, благодаря которому вы будете наслаждаться любимым блюдом уже через полчаса. А для тех, кто не спешит, мы ранее делились рецептом консервированных грибов на зиму, в котором нет избыточных ингредиентов и "агрессивных" специй.

Как приготовить вкуснейшие маринованные грибочки всего за 30 минут рассказывает портал prostoway. Обязательно попробуйте этот рецепт — просто пальчики оближешь.

Маринованные грибы: рецепт

Ингредиенты:

500 г грибочков,

100 мл рафинированного масла,

2 ст.л. соевого соуса,

1 ст.л. лимонного сока.

Способ приготовления:

Помойте грибы, нарежьте так, как вам нравиться. Залейте всеми нужными ингредиентами и тщательно перемешайте. По желанию можно добавить свежую зелень и мелко нарезанный чеснок. Дайте настояться им 30 минут — и можно ставить на стол. Вот и весь рецепт! Перед употреблением можно добавить немного лука, а для большей кислинки добавить еще сок лимона или апельсина.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных груздей на зиму. А также мы писали, как приготовить сытную грибную солянку в банках.