Укр

Как приготовить тонкие, как кружево, блины, чтобы они неизменно были удачными: рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как приготовить тонкие блины с дырочками - простой рецепт
Как приготовить тонкие блины с дырочками - простой рецепт. Фото pixabay.com

Секрет приготовления блюда в придерживании нескольких правил

Вкусные блины приготовить не составит труда даже ребенку, но как сделать их тонкими, нежными и кружевными? Так приготовить блюдо нередко не удается даже опытной хозяйке.

Нужно придерживаться нескольких важных моментов, пишет vazhnoznat, — это качество ингредиентов (яйца должны быть свежими, молоко или кефир подогретыми). Нужно просеивать муку через сито за час до приготовления, а в блинное тесто обязательно добавлять кипяток.

Как приготовить тонкие блины с дырочками

Ингредиенты:

  • 350 мл молока
  • 150 мл кипятка
  • 2 яйца
  • 25 г сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 25 г растительного масла
  • 200 г муки

Приготовление:

  1. Сначала просеиваем муку. Добавляем к ней соль, сахар и перемешиваем. Вбиваем 2 яйца и слегка перемешиваем венчиком. Постепенно вливаем молоко тонкой струйкой, не переставая помешивать, чтобы не образовались комочки.
  2. Консистенцию теста корректируем кипятком. Тесто в итоге должно получиться довольно жидким. В конце добавляем растительное масло и перемешиваем. Оставляем тесто на 20–30 минут, а потом выпекаем блины.
  3. Сковороду слегка смазываем растительным маслом. Тесто выливаем на хорошо разогретую сковороду. Равномерно распределяем его по всему диаметру. Выпекаем около 15 секунд, а затем переворачиваем блин на другую сторону. Проделываем это до тех пор, пока не закончится все тесто.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить картофельные блины с мясной начинкой, традиционные в Литве под названием "жемайчю блинай".

Теги:
#Рецепты #Блины