Как приготовить тонкие, как кружево, блины, чтобы они неизменно были удачными: рецепт

Секрет приготовления блюда в придерживании нескольких правил

Вкусные блины приготовить не составит труда даже ребенку, но как сделать их тонкими, нежными и кружевными? Так приготовить блюдо нередко не удается даже опытной хозяйке.

Нужно придерживаться нескольких важных моментов, пишет vazhnoznat, — это качество ингредиентов (яйца должны быть свежими, молоко или кефир подогретыми). Нужно просеивать муку через сито за час до приготовления, а в блинное тесто обязательно добавлять кипяток.

Как приготовить тонкие блины с дырочками

Ингредиенты:

350 мл молока

150 мл кипятка

2 яйца

25 г сахара

0,5 ч. л. соли

25 г растительного масла

200 г муки

Приготовление:

Сначала просеиваем муку. Добавляем к ней соль, сахар и перемешиваем. Вбиваем 2 яйца и слегка перемешиваем венчиком. Постепенно вливаем молоко тонкой струйкой, не переставая помешивать, чтобы не образовались комочки. Консистенцию теста корректируем кипятком. Тесто в итоге должно получиться довольно жидким. В конце добавляем растительное масло и перемешиваем. Оставляем тесто на 20–30 минут, а потом выпекаем блины. Сковороду слегка смазываем растительным маслом. Тесто выливаем на хорошо разогретую сковороду. Равномерно распределяем его по всему диаметру. Выпекаем около 15 секунд, а затем переворачиваем блин на другую сторону. Проделываем это до тех пор, пока не закончится все тесто.

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