Как приготовить тонкие, как кружево, блины, чтобы они неизменно были удачными: рецепт
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Секрет приготовления блюда в придерживании нескольких правил
Вкусные блины приготовить не составит труда даже ребенку, но как сделать их тонкими, нежными и кружевными? Так приготовить блюдо нередко не удается даже опытной хозяйке.
Нужно придерживаться нескольких важных моментов, пишет vazhnoznat, — это качество ингредиентов (яйца должны быть свежими, молоко или кефир подогретыми). Нужно просеивать муку через сито за час до приготовления, а в блинное тесто обязательно добавлять кипяток.
Как приготовить тонкие блины с дырочками
Ингредиенты:
- 350 мл молока
- 150 мл кипятка
- 2 яйца
- 25 г сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 25 г растительного масла
- 200 г муки
Приготовление:
- Сначала просеиваем муку. Добавляем к ней соль, сахар и перемешиваем. Вбиваем 2 яйца и слегка перемешиваем венчиком. Постепенно вливаем молоко тонкой струйкой, не переставая помешивать, чтобы не образовались комочки.
- Консистенцию теста корректируем кипятком. Тесто в итоге должно получиться довольно жидким. В конце добавляем растительное масло и перемешиваем. Оставляем тесто на 20–30 минут, а потом выпекаем блины.
- Сковороду слегка смазываем растительным маслом. Тесто выливаем на хорошо разогретую сковороду. Равномерно распределяем его по всему диаметру. Выпекаем около 15 секунд, а затем переворачиваем блин на другую сторону. Проделываем это до тех пор, пока не закончится все тесто.
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