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Как правильно запечь голени, чтобы вышли с аппетитной хрустящей корочкой: невероятно простой рецепт (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как правильно запечь мягкие голени с хрустящей корочкой
Как правильно запечь мягкие голени с хрустящей корочкой. Фото 24tv.ua

Фудблогерша поделилась рецептом маринада

В ноябре цены на куриные голени несколько снизились, поэтому чем не повод их приготовить и насладиться блюдом в один из холодных осенних вечеров.

Чтобы мясо было мягким и сочным, а также с хрустящей корочкой, важно его хорошо замариновать. Рецептом приготовления куриных голеней поделилась фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме. Время приготовления от 1 часа (от 30 мин. маринования и 20-25 мин. приготовления).

В чем замариновать куриные голени

Ингредиенты на 1 кг голеней:

Для маринада:

  • 1/2 ч.л. карри (нежный)
  • 1 ч.л. паприки
  • 1/3 ч.л. соли
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 2-3 ст.л. масла
  • 2,5 ст.л. соуса унаги или терияки
  • 2 натертых зубчика чеснока

Приготовление:

  1. Добавляем к голеням все ингредиенты маринада, хорошо перемешиваем их и оставляем мариноваться от 30 минут до нескольких часов в холодильнике.
  2. Выкладываем голени в форму и запекайте до готовности.

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#Рецепты #Маринады #Куриные голени