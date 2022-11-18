Как правильно запечь голени, чтобы вышли с аппетитной хрустящей корочкой: невероятно простой рецепт (видео)
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Фудблогерша поделилась рецептом маринада
В ноябре цены на куриные голени несколько снизились, поэтому чем не повод их приготовить и насладиться блюдом в один из холодных осенних вечеров.
Чтобы мясо было мягким и сочным, а также с хрустящей корочкой, важно его хорошо замариновать. Рецептом приготовления куриных голеней поделилась фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме. Время приготовления от 1 часа (от 30 мин. маринования и 20-25 мин. приготовления).
В чем замариновать куриные голени
Ингредиенты на 1 кг голеней:
Для маринада:
- 1/2 ч.л. карри (нежный)
- 1 ч.л. паприки
- 1/3 ч.л. соли
- 2 ст.л. соевого соуса
- 2-3 ст.л. масла
- 2,5 ст.л. соуса унаги или терияки
- 2 натертых зубчика чеснока
Приготовление:
- Добавляем к голеням все ингредиенты маринада, хорошо перемешиваем их и оставляем мариноваться от 30 минут до нескольких часов в холодильнике.
- Выкладываем голени в форму и запекайте до готовности.
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