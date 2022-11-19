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Таких в магазине не купишь: рецепт вкуснейших домашних сочников с творогом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Домашние сочники с творогом - рецепт
Домашние сочники с творогом - рецепт. Фото instagram.com/katya_kulinariya/

Никаких дрожжей в рецепте.

Что может быть вкуснее домашней выпечки? Да ничего! Никакие магазинные пончики, пряники, булочки и пирожки не сравняться с десертами, которые приготовленные своими руками. Ранее мы рассказывали, как приготовить мягкие, как пух, булочки, а теперь делимся рецептом пышных сочников.

Рецептом домашних сочников из нежного теста с воздушной творожной начинкой поделилась кулинарный блогер katya_kulinariya в своем блоге в Инстаграм. Блогерша уверяет, такой выпечки ни в каком магазине не купишь.

Домашние сочники с творогом: рецепт

Ингредриенты:

Для теста:

  • Мука пшеничная — 300 г
  • Масло сливочное — 125 г
  • Сахар — 75 г
  • Яйца куриные — 1 шт.
  • Сметана — 2 ст. ложки
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. ложки
  • Соль — 1/3 ч. ложки

Для начинки:

  • Творог — 300 г
  • Сахар — 60 г (или по вкусу)
  • Желток — 1 шт.
  • Мука пшеничная — 1-1,5 ст. ложки
  • Сахар ванильный — 1/2 ч. ложки
  • Желток — 1 шт.
  • Вода — 1 ч. ложки

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовьте тесто. Для этого смешайте муку с разрыхлителем. Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром.
  2. К масляной смеси добавьте яйцо, соль, сметану и перемешайте миксером до однородного состояния.
  3. Добавим сразу всю муку и быстро замесите нежное однородное тесто. Уберите его в холодильник на 30 минут.
  4. Для творожной начинки смешайте все ингредиенты и тщательно разотрите вилкой. (Блендер лучше не использовать, чтобы не "разжижать" начинку.)
  5. Тесто поделите на 4 части и каждую раскатайте в пласт. Кулинарным кольцом или кружкой вырежьте заготовки для сочников.
  6. На половину теста выложите начинку и накройте второй половиной. Уголки скрепите между собой.
  7. Сочники сложите на противень, накрытый пергаментом, и смажем желтком с добавлением 1 ч. ложки воды.
  8. Выпекайте в духовке, разогретой до 200°С, 25-30 минут. Через 15 минут температуру снизьте до 180°С. Готовые сочники с творогом посыпьте сахарной пудрой.

Ранее украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом соленых сырников без пшеничной муки.

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#Рецепт #Выпечка