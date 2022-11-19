Таких в магазине не купишь: рецепт вкуснейших домашних сочников с творогом
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Никаких дрожжей в рецепте.
Что может быть вкуснее домашней выпечки? Да ничего! Никакие магазинные пончики, пряники, булочки и пирожки не сравняться с десертами, которые приготовленные своими руками. Ранее мы рассказывали, как приготовить мягкие, как пух, булочки, а теперь делимся рецептом пышных сочников.
Рецептом домашних сочников из нежного теста с воздушной творожной начинкой поделилась кулинарный блогер katya_kulinariya в своем блоге в Инстаграм. Блогерша уверяет, такой выпечки ни в каком магазине не купишь.
Домашние сочники с творогом: рецепт
Ингредриенты:
Для теста:
- Мука пшеничная — 300 г
- Масло сливочное — 125 г
- Сахар — 75 г
- Яйца куриные — 1 шт.
- Сметана — 2 ст. ложки
- Разрыхлитель — 1/2 ч. ложки
- Соль — 1/3 ч. ложки
Для начинки:
- Творог — 300 г
- Сахар — 60 г (или по вкусу)
- Желток — 1 шт.
- Мука пшеничная — 1-1,5 ст. ложки
- Сахар ванильный — 1/2 ч. ложки
- Желток — 1 шт.
- Вода — 1 ч. ложки
Способ приготовления:
- Сначала приготовьте тесто. Для этого смешайте муку с разрыхлителем. Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром.
- К масляной смеси добавьте яйцо, соль, сметану и перемешайте миксером до однородного состояния.
- Добавим сразу всю муку и быстро замесите нежное однородное тесто. Уберите его в холодильник на 30 минут.
- Для творожной начинки смешайте все ингредиенты и тщательно разотрите вилкой. (Блендер лучше не использовать, чтобы не "разжижать" начинку.)
- Тесто поделите на 4 части и каждую раскатайте в пласт. Кулинарным кольцом или кружкой вырежьте заготовки для сочников.
- На половину теста выложите начинку и накройте второй половиной. Уголки скрепите между собой.
- Сочники сложите на противень, накрытый пергаментом, и смажем желтком с добавлением 1 ч. ложки воды.
- Выпекайте в духовке, разогретой до 200°С, 25-30 минут. Через 15 минут температуру снизьте до 180°С. Готовые сочники с творогом посыпьте сахарной пудрой.
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