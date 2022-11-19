Таких в магазине не купишь: рецепт вкуснейших домашних сочников с творогом

Никаких дрожжей в рецепте.

Что может быть вкуснее домашней выпечки? Да ничего! Никакие магазинные пончики, пряники, булочки и пирожки не сравняться с десертами, которые приготовленные своими руками. Ранее мы рассказывали, как приготовить мягкие, как пух, булочки, а теперь делимся рецептом пышных сочников.

Рецептом домашних сочников из нежного теста с воздушной творожной начинкой поделилась кулинарный блогер katya_kulinariya в своем блоге в Инстаграм. Блогерша уверяет, такой выпечки ни в каком магазине не купишь.

Домашние сочники с творогом: рецепт

Ингредриенты:

Для теста:

Мука пшеничная — 300 г

Масло сливочное — 125 г

Сахар — 75 г

Яйца куриные — 1 шт.

Сметана — 2 ст. ложки

Разрыхлитель — 1/2 ч. ложки

Соль — 1/3 ч. ложки

Для начинки:

Творог — 300 г

Сахар — 60 г (или по вкусу)

Желток — 1 шт.

Мука пшеничная — 1-1,5 ст. ложки

Сахар ванильный — 1/2 ч. ложки

Желток — 1 шт.

Вода — 1 ч. ложки

Способ приготовления:

Сначала приготовьте тесто. Для этого смешайте муку с разрыхлителем. Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром. К масляной смеси добавьте яйцо, соль, сметану и перемешайте миксером до однородного состояния. Добавим сразу всю муку и быстро замесите нежное однородное тесто. Уберите его в холодильник на 30 минут. Для творожной начинки смешайте все ингредиенты и тщательно разотрите вилкой. (Блендер лучше не использовать, чтобы не "разжижать" начинку.) Тесто поделите на 4 части и каждую раскатайте в пласт. Кулинарным кольцом или кружкой вырежьте заготовки для сочников. На половину теста выложите начинку и накройте второй половиной. Уголки скрепите между собой. Сочники сложите на противень, накрытый пергаментом, и смажем желтком с добавлением 1 ч. ложки воды. Выпекайте в духовке, разогретой до 200°С, 25-30 минут. Через 15 минут температуру снизьте до 180°С. Готовые сочники с творогом посыпьте сахарной пудрой.

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