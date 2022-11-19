Намного лучше магазинного продукта: донельзя простой рецепт домашнего кетчупа
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Закройте на зиму этот удивительно вкусный соус, который обязательно станет "изюминкой" во многих блюдах
Дома легко и просто самостоятельно приготовить ароматный, натуральный кетчуп, и без добавления крахмала. В зимний сезон этот густой, в меру острый соус дополнит массу блюд и удивит приятным вкусом.
По этому рецепту вам понадобятся спелые помидоры, специи и всего 20 минут варки, пишет vazhnoznat. Зимой будете обеспечены баночками.
Как приготовить домашний кетчуп на зиму
Ингредиенты:
- 3 кг помидоров
- 1 репчатый лук
- 1 головка чеснока
- 3 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. порошка горчицы
- 0,5 ч. л. смеси перцев
- 1 лавровый лист
- 0,25 ч. л. 70%-го уксуса
Приготовление:
- Помидоры моем, удаляем хвостики. Разрезаем на крупные кусочки. Лук нарезаем крупными ломтями.
- Чеснок чистим и пропускаем через мясорубку. Таким же образом измельчаем лук и помидоры. Полученную массу перекладываем в кастрюлю.
- Будущий кетчуп отправляем на плиту. Доводим до кипения, а потом немного уменьшаем нагрев. Во время варки снимаем пену. Когда от томатной массы начнет отделяться прозрачная жидкость, убираем ее с помощью сита. Варим еще 10 минут.
- Снимаем томатную массу с огня и оставляем для остывания. Потом перебиваем ее блендером. Затем перетрите помидоры с луком и чесноком через мелкое сито.
- Добавляем соль, сахар, сухую горчицу, смесь перцев и лавровый лист. Томатную массу со специями снова доводим до кипения. После этого варим 7–10 минут. В самом конце добавляем четверть чайной ложки 70%-го уксуса. Перемешиваем и убираем лавровый лист.
- Разливаем кетчуп по стерилизованным банкам и закрываем такими же крышками. Банки переворачиваем и укутываем одеялом. Оставляем в таком виде до полного остывания.
А вы знали, что кетчупом можно мыть посуду? Лайфхак, о котором знают далеко не все.