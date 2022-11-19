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Намного лучше магазинного продукта: донельзя простой рецепт домашнего кетчупа

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Кетчуп, приготовленный дома, намного вкуснее магазинного соуса
Кетчуп, приготовленный дома, намного вкуснее магазинного соуса. Фото freepik.com

Закройте на зиму этот удивительно вкусный соус, который обязательно станет "изюминкой" во многих блюдах

Дома легко и просто самостоятельно приготовить ароматный, натуральный кетчуп, и без добавления крахмала. В зимний сезон этот густой, в меру острый соус дополнит массу блюд и удивит приятным вкусом.

По этому рецепту вам понадобятся спелые помидоры, специи и всего 20 минут варки, пишет vazhnoznat. Зимой будете обеспечены баночками.

Как приготовить домашний кетчуп на зиму

Ингредиенты:

  • 3 кг помидоров
  • 1 репчатый лук
  • 1 головка чеснока
  • 3 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. порошка горчицы
  • 0,5 ч. л. смеси перцев
  • 1 лавровый лист
  • 0,25 ч. л. 70%-го уксуса

Приготовление:

  1. Помидоры моем, удаляем хвостики. Разрезаем на крупные кусочки. Лук нарезаем крупными ломтями.
  2. Чеснок чистим и пропускаем через мясорубку. Таким же образом измельчаем лук и помидоры. Полученную массу перекладываем в кастрюлю.
  3. Будущий кетчуп отправляем на плиту. Доводим до кипения, а потом немного уменьшаем нагрев. Во время варки снимаем пену. Когда от томатной массы начнет отделяться прозрачная жидкость, убираем ее с помощью сита. Варим еще 10 минут.
  4. Снимаем томатную массу с огня и оставляем для остывания. Потом перебиваем ее блендером. Затем перетрите помидоры с луком и чесноком через мелкое сито.
  5. Добавляем соль, сахар, сухую горчицу, смесь перцев и лавровый лист. Томатную массу со специями снова доводим до кипения. После этого варим 7–10 минут. В самом конце добавляем четверть чайной ложки 70%-го уксуса. Перемешиваем и убираем лавровый лист.
  6. Разливаем кетчуп по стерилизованным банкам и закрываем такими же крышками. Банки переворачиваем и укутываем одеялом. Оставляем в таком виде до полного остывания.

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#Рецепты #Кетчуп #Консервация