Потрясающий зимний салат из простых ингредиентов: съедается за секунды (видео)
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Вкус салата порадует новизной и пикантностью
Традиционные салаты, как всеми любимый "Оливье", требуют довольно много ингредиентов. Поэтому если нужно приготовить вкусное блюдо из минимума продуктов, то есть отличный вариант. Салат с корейскою морковью и кукурузой можно даже подавать на праздничный стол.
Рецептом вкусного зимнего салата поделился фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. По словам кулинара, салат имеет особый вкус, ведь в нем сочетаются сладкая кукуруза, нежная морковь по-корейски и соленый сыр.
Вкусный и простой салат на Новый год 2023
Ингредиенты:
- Морковь по-корейски – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Сыр "Косичка" — 150 г
- Кукуруза – 0,5 б
- Майонез
- Уксус
- Соль, сахар, перец
- Сушеный чеснок
- Приправа к корейской моркови
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Морковь по-корейски можно использовать готовую или приготовить самостоятельно. Морковь натереть, добавить соль, сахар, перец, сушеный чеснок, приправу к корейской моркови, растительное масло (горячее) и немного уксуса. Перемешать, примять немного и оставить мариноваться минимум на один час.
- Добавить порезанные вареные яйца, сыр и кукурузу, заправить майонезом.
Ранее "Телеграф" делился еще одним потрясающим рецептом салата, который можно приготовить на Новый год 2023.