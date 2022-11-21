Потрясающий зимний салат из простых ингредиентов: съедается за секунды (видео)

Вкус салата порадует новизной и пикантностью

Традиционные салаты, как всеми любимый "Оливье", требуют довольно много ингредиентов. Поэтому если нужно приготовить вкусное блюдо из минимума продуктов, то есть отличный вариант. Салат с корейскою морковью и кукурузой можно даже подавать на праздничный стол.

Рецептом вкусного зимнего салата поделился фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. По словам кулинара, салат имеет особый вкус, ведь в нем сочетаются сладкая кукуруза, нежная морковь по-корейски и соленый сыр.

Вкусный и простой салат на Новый год 2023

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 200 г

Яйца – 2 шт.

Сыр "Косичка" — 150 г

Кукуруза – 0,5 б

Майонез

Уксус

Соль, сахар, перец

Сушеный чеснок

Приправа к корейской моркови

Растительное масло

Способ приготовления:

Морковь по-корейски можно использовать готовую или приготовить самостоятельно. Морковь натереть, добавить соль, сахар, перец, сушеный чеснок, приправу к корейской моркови, растительное масло (горячее) и немного уксуса. Перемешать, примять немного и оставить мариноваться минимум на один час. Добавить порезанные вареные яйца, сыр и кукурузу, заправить майонезом.

Ранее "Телеграф" делился еще одним потрясающим рецептом салата, который можно приготовить на Новый год 2023.