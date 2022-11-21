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Потрясающий зимний салат из простых ингредиентов: съедается за секунды (видео)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Этот салат подойдет даже на праздничный стол
Этот салат подойдет даже на праздничный стол. Фото 1000.menu

Вкус салата порадует новизной и пикантностью

Традиционные салаты, как всеми любимый "Оливье", требуют довольно много ингредиентов. Поэтому если нужно приготовить вкусное блюдо из минимума продуктов, то есть отличный вариант. Салат с корейскою морковью и кукурузой можно даже подавать на праздничный стол.

Рецептом вкусного зимнего салата поделился фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. По словам кулинара, салат имеет особый вкус, ведь в нем сочетаются сладкая кукуруза, нежная морковь по-корейски и соленый сыр.

Вкусный и простой салат на Новый год 2023

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр "Косичка" — 150 г
  • Кукуруза – 0,5 б
  • Майонез
  • Уксус
  • Соль, сахар, перец
  • Сушеный чеснок
  • Приправа к корейской моркови
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Морковь по-корейски можно использовать готовую или приготовить самостоятельно. Морковь натереть, добавить соль, сахар, перец, сушеный чеснок, приправу к корейской моркови, растительное масло (горячее) и немного уксуса. Перемешать, примять немного и оставить мариноваться минимум на один час.
  2. Добавить порезанные вареные яйца, сыр и кукурузу, заправить майонезом.

Ранее "Телеграф" делился еще одним потрясающим рецептом салата, который можно приготовить на Новый год 2023.

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#Рецепт #Салат