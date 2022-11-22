Густой, аж ложка стоит: рецепт потрясающего домашнего майонеза за 3 минуты

На приготовление такого соуса уходит всего пару минут

Грядут новогодние праздники, а это значит, что готовки будет много. Поскольку в рецепте многих салатов и закусок есть майонез, приличная часть семейного бюджета уйдет только на покупку этого соуса. Чтобы избежать лишних трат, и такой проблемы, что покупного соуса может немного не хватить, мы предлагаем вам приготовить домашний майонез. Ранее мы также делились рецептом майонеза без яиц, что еще больше удешевляет его стоимость.

Как отмечает портал prostoway, такой домашний майонез будет густым и жирным, что аж ложка будет стоять, а на вкус он будет, как магазинный "Провансаль". При этом вы точно будете знать, что в нем ничего лишнего нет.

Домашний густой майонез: рецепт

Ингредиенты:

150 мл растительного масла,

1 яйцо,

0,5 ч.л. соли,

1 ч.л. ласковой горчицы,

0,5 ч.л. сахара,

1 ст.л. лимонного сока.

Способ приготовления:

В чашу блендера налейте растительное масло, желательно без запаха, добавьте яйцо, соль, горчицу (если она крепкая, то возьмите 1/3 ч.л.), сахар и лимонный сок. Взбейте все блендером так, чтобы ножка с лезвиями охватила все яйцо. В течение 3 минут активного взбивания ваш соус станет белым, с нежным желтым оттенком, а также густым.

По желанию можно добавить больше или меньше горчицы, кислоты или других специй.

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