Получается вкуснее, чем "Шуба": изумительный рецепт салата с сельдью (видео)

Такой салат подойдет и для новогоднего стола

Существует масса рецептов любимого всеми салата – "Селедка под шубой". Но не менее вкусной рыба получается и в другом блюде. Сельдь под белой периной можно подать даже на праздничный стол, к примеру, на Рождество или Новый год.

Рецептом салата из селедки под белой периной поделилась фудблогерка Екатерина Кудляк в Instagram. Вкуснейший салат-закуска готовится даже проще, чем традиционная "Шуба", но по вкусу не уступает.

Ингредиенты:

250-350 г слабосоленой сельди

1 небольшой лук порей

5 вареных яиц

200 г твердого сыра

майонез

соль

перец

зелень для декора

Способ приготовления:

На дно формы выкладываем нарезанную на кусочки сельдь, затем нарезанный полукольцами тоненький лук порей. Смазываем майонезом и после этого посыпаем натертыми на мелкой терке яйцами, солим, перчим, смазываем снова майонезом. Сверху щедро посыпаем натертым сыром. Украшаем по желанию.

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