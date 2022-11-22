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Получается вкуснее, чем "Шуба": изумительный рецепт салата с сельдью (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Новая вариация "Шубы"
Новая вариация "Шубы". Фото 1001receipt.net

Такой салат подойдет и для новогоднего стола

Существует масса рецептов любимого всеми салата – "Селедка под шубой". Но не менее вкусной рыба получается и в другом блюде. Сельдь под белой периной можно подать даже на праздничный стол, к примеру, на Рождество или Новый год.

Рецептом салата из селедки под белой периной поделилась фудблогерка Екатерина Кудляк в Instagram. Вкуснейший салат-закуска готовится даже проще, чем традиционная "Шуба", но по вкусу не уступает.

Ингредиенты:

  • 250-350 г слабосоленой сельди
  • 1 небольшой лук порей
  • 5 вареных яиц
  • 200 г твердого сыра
  • майонез
  • соль
  • перец
  • зелень для декора

Способ приготовления:

  1. На дно формы выкладываем нарезанную на кусочки сельдь, затем нарезанный полукольцами тоненький лук порей.
  2. Смазываем майонезом и после этого посыпаем натертыми на мелкой терке яйцами, солим, перчим, смазываем снова майонезом.
  3. Сверху щедро посыпаем натертым сыром.
  4. Украшаем по желанию.

Ранее "Телеграф" мы рассказывали, что добавить в "Оливье", чтобы было еще вкуснее. А также мы делились рецептом индейки под шубой, которую можно подать на новогодний вечер.

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#Рецепт #Салат