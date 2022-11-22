Получается вкуснее, чем "Шуба": изумительный рецепт салата с сельдью (видео)
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Такой салат подойдет и для новогоднего стола
Существует масса рецептов любимого всеми салата – "Селедка под шубой". Но не менее вкусной рыба получается и в другом блюде. Сельдь под белой периной можно подать даже на праздничный стол, к примеру, на Рождество или Новый год.
Рецептом салата из селедки под белой периной поделилась фудблогерка Екатерина Кудляк в Instagram. Вкуснейший салат-закуска готовится даже проще, чем традиционная "Шуба", но по вкусу не уступает.
Ингредиенты:
- 250-350 г слабосоленой сельди
- 1 небольшой лук порей
- 5 вареных яиц
- 200 г твердого сыра
- майонез
- соль
- перец
- зелень для декора
Способ приготовления:
- На дно формы выкладываем нарезанную на кусочки сельдь, затем нарезанный полукольцами тоненький лук порей.
- Смазываем майонезом и после этого посыпаем натертыми на мелкой терке яйцами, солим, перчим, смазываем снова майонезом.
- Сверху щедро посыпаем натертым сыром.
- Украшаем по желанию.
Ранее "Телеграф" мы рассказывали, что добавить в "Оливье", чтобы было еще вкуснее. А также мы делились рецептом индейки под шубой, которую можно подать на новогодний вечер.