Как приготовить винегрет, чтобы вкус был более насыщенным: есть один секрет

Даже такой привычный салат можно сделать более сытным и ароматным

Многие традиционные салаты можно приготовить немного иначе, убрав, добавив или заменив некоторые ингредиенты. К примеру, очень вкусной получается индейка под шубой, а не сельдь. Есть свои хитрости и в приготовлении простого и сытного салата винегрета.

Рецептом винегрета по-новому поделился фудблог filanna.cooking в Instagram. Главный секрет более вкусного салата — запекать овощи, а не варить. Благодаря такому способу приготовления, по словам кулинара, овощи обладают более насыщенным вкусом.

Винегрет по-новому: простой рецепт

Ингредиенты:

картофель

морковь

красная свекла

лук

соленый огурец

консервированный горошек

Способ приготовления:

Овощи хорошо промываем, немного просушиваем и заворачиваем каждый в фольгу. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке: картофель и морковь 35-45 минут, а свеклу от 50 минут до 1,5 часов. Готовые овощи должны легко протыкаться деревянной зубочисткой. Овощи охлаждаем, чистим и нарезаем кубиками. Добавляем нарезанные огурцы, лук и горошек. Заправляем любимым маслом: подсолнечным, оливкой или льняным. Перемешиваем.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного салата – сельдь под белой периной. А также мы писали, какой ингредиент добавить в "Оливье", чтобы получился более ароматный и сочный салат.