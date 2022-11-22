Как приготовить винегрет, чтобы вкус был более насыщенным: есть один секрет
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Даже такой привычный салат можно сделать более сытным и ароматным
Многие традиционные салаты можно приготовить немного иначе, убрав, добавив или заменив некоторые ингредиенты. К примеру, очень вкусной получается индейка под шубой, а не сельдь. Есть свои хитрости и в приготовлении простого и сытного салата винегрета.
Рецептом винегрета по-новому поделился фудблог filanna.cooking в Instagram. Главный секрет более вкусного салата — запекать овощи, а не варить. Благодаря такому способу приготовления, по словам кулинара, овощи обладают более насыщенным вкусом.
Винегрет по-новому: простой рецепт
Ингредиенты:
- картофель
- морковь
- красная свекла
- лук
- соленый огурец
- консервированный горошек
Способ приготовления:
- Овощи хорошо промываем, немного просушиваем и заворачиваем каждый в фольгу.
- Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке: картофель и морковь 35-45 минут, а свеклу от 50 минут до 1,5 часов. Готовые овощи должны легко протыкаться деревянной зубочисткой.
- Овощи охлаждаем, чистим и нарезаем кубиками.
- Добавляем нарезанные огурцы, лук и горошек.
- Заправляем любимым маслом: подсолнечным, оливкой или льняным.
- Перемешиваем.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного салата – сельдь под белой периной. А также мы писали, какой ингредиент добавить в "Оливье", чтобы получился более ароматный и сочный салат.