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Как приготовить винегрет, чтобы вкус был более насыщенным: есть один секрет

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Винегрет - любимый многими салат
Винегрет - любимый многими салат. Фото zira.uz

Даже такой привычный салат можно сделать более сытным и ароматным

Многие традиционные салаты можно приготовить немного иначе, убрав, добавив или заменив некоторые ингредиенты. К примеру, очень вкусной получается индейка под шубой, а не сельдь. Есть свои хитрости и в приготовлении простого и сытного салата винегрета.

Рецептом винегрета по-новому поделился фудблог filanna.cooking в Instagram. Главный секрет более вкусного салата — запекать овощи, а не варить. Благодаря такому способу приготовления, по словам кулинара, овощи обладают более насыщенным вкусом.

Винегрет по-новому: простой рецепт

Ингредиенты:

  • картофель
  • морковь
  • красная свекла
  • лук
  • соленый огурец
  • консервированный горошек

Способ приготовления:

  1. Овощи хорошо промываем, немного просушиваем и заворачиваем каждый в фольгу.
  2. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке: картофель и морковь 35-45 минут, а свеклу от 50 минут до 1,5 часов. Готовые овощи должны легко протыкаться деревянной зубочисткой.
  3. Овощи охлаждаем, чистим и нарезаем кубиками.
  4. Добавляем нарезанные огурцы, лук и горошек.
  5. Заправляем любимым маслом: подсолнечным, оливкой или льняным.
  6. Перемешиваем.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного салата – сельдь под белой периной. А также мы писали, какой ингредиент добавить в "Оливье", чтобы получился более ароматный и сочный салат.

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#Рецепт #Салат #Винегрет