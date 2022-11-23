Без масла, яиц и молока: рецепт королевского десерта всего из двух ингредиентов

В холодное время года так и тянет на сладенькое. Однако покупная выпечка и сладости довольно дорогие, к тому же не всегда знаешь, из качественных и продуктов она сделана. Хорошо, что существует множество рецептов домашних сладостей, которые получаются весьма бюджетными. Например, мы уже делились с вами рецептом лимонного пирога всего на одном яйце. А теперь расскажем, как приготовить сказочно вкусный шоколадный десерт всего из двух ингредиентов.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Бананово-шоколадный десерт: рецепт

Ингредиенты:

Бананы – 300 г

Шоколад – 200 г

Способ приготовления:

1. Растопить шоколад любым удобным способом. Можно использовать водяную баню.

2. Измельчить бананы при помощи блендера или вилки.

3. Смешать бананы с растопленным шоколадом. Выстелить форму пергаментом или пищевой пленкой.

4. Поставить десерт в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт тертого пирога, который готовили наши бабушки. Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.