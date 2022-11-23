Идеальная закуска к застолью: рецепт потрясающей квашеной капусты, которая тает во рту
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Все дело в "секретном" ингредиенте
Квашеная капуста — это идеальная закуска к столу, ведь она подходит практически к любому блюду. Также это неплохая начинка для пирогов и пирожков. Поэтому закрыть баночку сочной капустки лишним не будет.
Стоит отметить, что блюдо часто готовят с клюквой, о чем мы писали ранее. Это нужно для того, чтобы сделать капустный салат еще вкуснее и полезней, пишет портал "Вкусно+". А чтобы сделать блюдо максимально полезным — добавьте в нее еще и рябину.
Квашеная капуста с рябиной: рецепт
Ингредиенты:
- свежая капуста, 3 кг;
- морковь, 3 шт.;
- рябина, 150 г;
- клюква, 150 г;
- зеленое яблоко, 2 шт.;
- соль, 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке. Смешайте все и посолите. Яблоки нарежьте маленькими дольками.
- Переложите все овощи в емкость и утрамбуйте. Сверху добавьте слой клюквы, рябины и яблок.
- Накройте все тарелкой, сверху положите что-нибудь тяжелое и оставьте капусту бродить. Время от времени протыкайте салат ножом до дна, чтобы в итоге закуска не получилась горькой.
- Спустя три дня разложите салат по банкам, залейте рассолом и уберите в холодильник.
Также "Телеграф" делился очень легким рецептом маринованной капусты на зиму. А еще мы писали, как без хлопот и вкусно закрыть перцы.