Идеальная закуска к застолью: рецепт потрясающей квашеной капусты, которая тает во рту

Все дело в "секретном" ингредиенте

Квашеная капуста — это идеальная закуска к столу, ведь она подходит практически к любому блюду. Также это неплохая начинка для пирогов и пирожков. Поэтому закрыть баночку сочной капустки лишним не будет.

Стоит отметить, что блюдо часто готовят с клюквой, о чем мы писали ранее. Это нужно для того, чтобы сделать капустный салат еще вкуснее и полезней, пишет портал "Вкусно+". А чтобы сделать блюдо максимально полезным — добавьте в нее еще и рябину.

Квашеная капуста с рябиной: рецепт

Ингредиенты:

свежая капуста, 3 кг;

морковь, 3 шт.;

рябина, 150 г;

клюква, 150 г;

зеленое яблоко, 2 шт.;

соль, 3 ст. л.

Способ приготовления:

Нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке. Смешайте все и посолите. Яблоки нарежьте маленькими дольками. Переложите все овощи в емкость и утрамбуйте. Сверху добавьте слой клюквы, рябины и яблок. Накройте все тарелкой, сверху положите что-нибудь тяжелое и оставьте капусту бродить. Время от времени протыкайте салат ножом до дна, чтобы в итоге закуска не получилась горькой. Спустя три дня разложите салат по банкам, залейте рассолом и уберите в холодильник.

Также "Телеграф" делился очень легким рецептом маринованной капусты на зиму. А еще мы писали, как без хлопот и вкусно закрыть перцы.