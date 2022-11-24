Рецепт самых сочных домашних котлет: вкуснее вы не пробовали
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Таких котлет вы еще не пробовали
В условиях войны необходимо уметь приготовить сытные блюда из простых и доступных ингредиентов. Для сытного обеда всегда к месту придутся котлеты, ведь в фарш можно добавить более дешевые ингредиенты, чтобы их получилось больше.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Мясо – 1 кг
- Лук – 1 шт.
- Хлеб или батон – 200 г
- Молоко – 250 мл
- Вода – 200 мл
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Залить хлеб молоком и оставить на несколько минут, чтобы хлеб впитал молоко.
2. Перемолоть мясо, лук и хлеб на мясорубке.
3. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.
4. Хорошо перемешать фарш до однородности.
5. Влить частями воду. Может понадобиться чуть меньше воды. Отбить фарш минимум 10-15 раз.
6. Поставить фарш в холодильник минимум на 30-60 минут, а лучше на 3-4 часа.
7. Сформировать котлеты, обвалять их в муке или в панировочных сухарях. Обжарить с каждой стороны по 5-7 минут.
8. Если вы не уверены, что котлеты приготовились внутри, сложить котлеты в форму и поставить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Или сложить в кастрюлю, налить немного воды и потушить на плите 10 минут.
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