Рецепт самых сочных домашних котлет: вкуснее вы не пробовали

Таких котлет вы еще не пробовали

В условиях войны необходимо уметь приготовить сытные блюда из простых и доступных ингредиентов. Для сытного обеда всегда к месту придутся котлеты, ведь в фарш можно добавить более дешевые ингредиенты, чтобы их получилось больше.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

Мясо – 1 кг

Лук – 1 шт.

Хлеб или батон – 200 г

Молоко – 250 мл

Вода – 200 мл

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Залить хлеб молоком и оставить на несколько минут, чтобы хлеб впитал молоко.

2. Перемолоть мясо, лук и хлеб на мясорубке.

3. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

4. Хорошо перемешать фарш до однородности.

5. Влить частями воду. Может понадобиться чуть меньше воды. Отбить фарш минимум 10-15 раз.

6. Поставить фарш в холодильник минимум на 30-60 минут, а лучше на 3-4 часа.

7. Сформировать котлеты, обвалять их в муке или в панировочных сухарях. Обжарить с каждой стороны по 5-7 минут.

8. Если вы не уверены, что котлеты приготовились внутри, сложить котлеты в форму и поставить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Или сложить в кастрюлю, налить немного воды и потушить на плите 10 минут.

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