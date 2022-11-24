Тает во рту: рецепт вкуснейшего домашнего зефира из всего 3 ингредиентов (видео)

Такой зефир можно есть отдельно или добавлять к различным десертам и напиткам

Многие наши любимые сладости мы привыкли покупать в магазине, хотя их довольно просто приготовить в домашних условиях. К примеру, вкуснее магазинной получается домашняя сгущенка. Зефир и маршмэллоу тоже легко готовится своими руками.

Рецептом зефира поделилась фудблогерка Юлия Вилич в Instagram. Зефир получается очень нежным, вкусным и буквально тает во рту. Хотя для приготовления понадобится совсем немного продуктов.

Как приготовить зефир в домашних условиях

Ингредиенты:

140 г пюре смородины (250 г смородины или других ягод пробить блендером, добавить 2 ст. л воды и нагреть, перетереть через сито).

14 г желатина + 60 мл воды комнатной температуры

230 г сахара

Способ приготовления:

Форму лучше брать небольшую прямоугольную. Смазываем ее растительным маслом без запаха и застилаем пищевой пленкой. Пищевую пленку также смазываем растительным маслом, чтобы масса, которую мы будем готовить, к ней не прилипла. В кастрюлю помещаем пюре и сахар. Ставим на маленький огонь. Ждем, пока весь сахар растворится. Как только масса начнет закипать, снимаем с огня. Переливаем в глубокую емкость и добавляем замоченный желатин. Быстро перемешиваем, чтобы желатин полностью растворился, а масса оставалась горячей. Сразу взбиваем на высоких оборотах миксера до образования пышной массы, которая должна посветлеть и хорошо цепляться за венчик. Перекладываем массу в подготовленную форму. Равняем лопаткой, немного можно потрясти, постучать по дну. Сверху закрываем пищевой пленкой, смазанным растительным маслом. Ставим в холодильник минимум на 6 часов. Снимаем пленку и выкладываем десерт на поверхность, присыпанную кукурузным крахмалом и пудрой (соотношение 1:1). Верх, низ, бока: все присыпаем сыпучей смесью. Нарезаем на брусочки или кубики. Для того чтобы зефир дольше хранился, держите его в холодильнике.

Ранее "Телеграф" делился рецептом изумительной домашней "Нутэллы". А также мы писали, как приготовить превосходный десерт без масла, яиц и молока.