Тает во рту: рецепт вкуснейшего домашнего зефира из всего 3 ингредиентов (видео)
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Такой зефир можно есть отдельно или добавлять к различным десертам и напиткам
Многие наши любимые сладости мы привыкли покупать в магазине, хотя их довольно просто приготовить в домашних условиях. К примеру, вкуснее магазинной получается домашняя сгущенка. Зефир и маршмэллоу тоже легко готовится своими руками.
Рецептом зефира поделилась фудблогерка Юлия Вилич в Instagram. Зефир получается очень нежным, вкусным и буквально тает во рту. Хотя для приготовления понадобится совсем немного продуктов.
Как приготовить зефир в домашних условиях
Ингредиенты:
- 140 г пюре смородины (250 г смородины или других ягод пробить блендером, добавить 2 ст. л воды и нагреть, перетереть через сито).
- 14 г желатина + 60 мл воды комнатной температуры
- 230 г сахара
Способ приготовления:
- Форму лучше брать небольшую прямоугольную. Смазываем ее растительным маслом без запаха и застилаем пищевой пленкой. Пищевую пленку также смазываем растительным маслом, чтобы масса, которую мы будем готовить, к ней не прилипла.
- В кастрюлю помещаем пюре и сахар. Ставим на маленький огонь. Ждем, пока весь сахар растворится. Как только масса начнет закипать, снимаем с огня. Переливаем в глубокую емкость и добавляем замоченный желатин.
- Быстро перемешиваем, чтобы желатин полностью растворился, а масса оставалась горячей. Сразу взбиваем на высоких оборотах миксера до образования пышной массы, которая должна посветлеть и хорошо цепляться за венчик.
- Перекладываем массу в подготовленную форму. Равняем лопаткой, немного можно потрясти, постучать по дну. Сверху закрываем пищевой пленкой, смазанным растительным маслом. Ставим в холодильник минимум на 6 часов.
- Снимаем пленку и выкладываем десерт на поверхность, присыпанную кукурузным крахмалом и пудрой (соотношение 1:1). Верх, низ, бока: все присыпаем сыпучей смесью. Нарезаем на брусочки или кубики.
- Для того чтобы зефир дольше хранился, держите его в холодильнике.
Ранее "Телеграф" делился рецептом изумительной домашней "Нутэллы". А также мы писали, как приготовить превосходный десерт без масла, яиц и молока.