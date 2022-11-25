Как приготовить вкуснейшие чебуреки за 10 минут без замеса теста: самый простой рецепт

Проще чебуреки вы еще не готовили

Иногда так хочется побаловать себя вкуснейшими чебуреками, но так не хочется тратить время на вымес и лепку теста. Если же вам все-таки хочется приготовить что-то вкусненькое из фарша, а классические котлеты надоели, попробуйте этот простейший рецепт чебуреков без замеса теста.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

Фарш говяжий — 250-300 г

Кинза – небольшой пучок

Лук – 1 шт.

Лаваш – 5-6 круглых лепешек

Сыр – 100 г

Сливочное масло – 20 г

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать лук и кинзу. Добавить к фаршу. Добавить соль и черный перец по вкусу.

2. Смочить лаваш в воде. Выложить фарш на одну половину. Посыпать сыром.

3. Жарить на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.

4. Смазать сливочным маслом.

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