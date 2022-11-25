Как приготовить вкуснейшие чебуреки за 10 минут без замеса теста: самый простой рецепт
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Проще чебуреки вы еще не готовили
Иногда так хочется побаловать себя вкуснейшими чебуреками, но так не хочется тратить время на вымес и лепку теста. Если же вам все-таки хочется приготовить что-то вкусненькое из фарша, а классические котлеты надоели, попробуйте этот простейший рецепт чебуреков без замеса теста.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Фарш говяжий — 250-300 г
- Кинза – небольшой пучок
- Лук – 1 шт.
- Лаваш – 5-6 круглых лепешек
- Сыр – 100 г
- Сливочное масло – 20 г
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать лук и кинзу. Добавить к фаршу. Добавить соль и черный перец по вкусу.
2. Смочить лаваш в воде. Выложить фарш на одну половину. Посыпать сыром.
3. Жарить на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.
4. Смазать сливочным маслом.
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