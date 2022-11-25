Отличная заготовка из сала на зиму: может храниться даже при комнатной температуре (видео)

Такое сало готовится просто, а съедается за считанные минуты

Есть много рецептов приготовления сала на зиму. Его можно замариновать со специями или же традиционно засолить. Сало может быть отличной закуской, которую даже подают на праздничный стол. Нужно хоть раз в жизни попробовать самостоятельно приготовить этот деликатес украинской кухни.

Рецептом закусочного маринованного сала на зиму делится кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Оно получается вкусным и в меру жирным. Такое сало хорошо сохраняется при комнатной температуре.

Рецепт маринованного сала

Ингредиенты:

Сало

Чеснок

Соль

Зерна горчицы

Лавровый лист

Гвоздика

Способ приготовления:

Сало толщиной примерно 2,5-4 см нарезаем брусочками на высоту банки. Накладываем порезанное сало в чистые банки (не слишком плотно). В каждую банку добавляем кусочек лаврового листа, 1 гвоздику, 10-15 зерен горчицы, 4-5 зубков чеснока. Для приготовления маринада берем 1 литр воды и 2 неполных стопки-стограммовки соли (140-150 г). Заливаем горячим маринадом банки и стерилизуем два часа.

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