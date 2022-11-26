Потрясающая закуска к новогоднему столу: рецепт рулетиков из красной рыбы

Готовится так же бістро, как и съедается

До Нового года еще чуть больше месяца, однако планировать его никто не запрещал начинать планировать уже сейчас. Как минимум можно начинать искать вкусные рецепты блюд, которыми вы будете удивлять своих домашних или гостей. К примеру, можете приготовить Оливье "по-новому", или приготовить необычные закуски из красной рыбы, о которых мы и расскажем далее.

Рецептом закуски из лаваша и красной рыбы поделилась в своем блоге в Инстаграм фуд-блогер chudoolly. Блюдо готовится достаточно быстро и просто.

Ингредиенты:

Лаваш 1 шт

Творожный сыр 150 гр

Форель или сёмга слабосоленая 200гр

Свежий огурец небольшой

Яйца 2 шт

Способ приготовления:

Огурец порежьте тонкой соломкой, посолите и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Это нужно для того, чтобы лаваш не размяк. Смажьте лаваш творожным сыром. Положите рядами огурец, порезанные яйца и рыбу. Сверните все в рулет, и уберите в холодильник на час, чтобы он пропитался. Для лучшего эффекта можно и на ночь.

Разнообразить классический салат "Оливье" можно и еще одним ингредиентом. Рецептом блюда с яблоком "Телеграф" делился в предыдущем материале.