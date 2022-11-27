Рецепт согревающего глинтвейна: секретный ингредиент сделает напиток более вкусным (видео)

Вкуснейший горячий коктейль легко сделать самому

Глинтвейн – популярный напиток в холодное время года, вкусный и согревающий. Без лишних усилий его просто приготовить в домашних условиях. Получится не хуже, чем в каком-нибудь кафе.

Рецептом глинтвейна поделилась фудблогерка zolanna03 в Instagram. Вы сможете с легкостью сделать насыщенный и невероятно ароматный напиток. А чтобы коктейль был еще более вкусным, добавьте туда нетрадиционный ингредиент – грушу. Фрукт придаст приятный сладковатый привкус.

Рецепт глинтвейна с грушей

Ингредиенты:

вино полусладкое или сладкое

вода – 100 мл

апельсин — 4-5 кружочка

палочки корицы – 3 шт.

сахар – 2 ст. ложки

гвоздика – 5 бутонов

мускатный орех

кардамон — 3 зернышка

бадьян – 4 шт.

груша — 3 ломтика

Способ приготовления:

В сотейник высыпаем специи. Натираем мускатный орех. Вливаем воду. Добавляем сахар. Все перемешиваем. Вливаем вино. Добавляем палочки корицы, апельсин, грушу. Варим на медленном огне до готовности.

Ранее "Телеграф" делился другими интересными рецептами горячих напитков, которые согреют душу и тело зимой. Попробуйте приготовить горячий шоколад, безалкогольный яблочный сидр или виноградный глинтвейн.