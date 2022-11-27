Рецепт согревающего глинтвейна: секретный ингредиент сделает напиток более вкусным (видео)
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Вкуснейший горячий коктейль легко сделать самому
Глинтвейн – популярный напиток в холодное время года, вкусный и согревающий. Без лишних усилий его просто приготовить в домашних условиях. Получится не хуже, чем в каком-нибудь кафе.
Рецептом глинтвейна поделилась фудблогерка zolanna03 в Instagram. Вы сможете с легкостью сделать насыщенный и невероятно ароматный напиток. А чтобы коктейль был еще более вкусным, добавьте туда нетрадиционный ингредиент – грушу. Фрукт придаст приятный сладковатый привкус.
Рецепт глинтвейна с грушей
Ингредиенты:
- вино полусладкое или сладкое
- вода – 100 мл
- апельсин — 4-5 кружочка
- палочки корицы – 3 шт.
- сахар – 2 ст. ложки
- гвоздика – 5 бутонов
- мускатный орех
- кардамон — 3 зернышка
- бадьян – 4 шт.
- груша — 3 ломтика
Способ приготовления:
- В сотейник высыпаем специи.
- Натираем мускатный орех.
- Вливаем воду.
- Добавляем сахар. Все перемешиваем.
- Вливаем вино.
- Добавляем палочки корицы, апельсин, грушу.
- Варим на медленном огне до готовности.
Ранее "Телеграф" делился другими интересными рецептами горячих напитков, которые согреют душу и тело зимой. Попробуйте приготовить горячий шоколад, безалкогольный яблочный сидр или виноградный глинтвейн.