Закуска на Новый год из крабовых палочек всего за 5 минут: идеальный рецепт

Ваши гости будут удивлены яркой подачей

До Нового года еще чуть больше месяца, однако новогоднее меню вполне можно составлять уже сейчас. Как минимум можно начинать искать вкусные рецепты блюд, которыми вы будете удивлять своих домашних или гостей. К примеру, можете приготовить Оливье "по-новому", или приготовить яркую и простую закуску из крабовых палочек.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Рецепт новогодней закуски из крабовых палочек:

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 300 г

Яйцо — 2 шт.

Сыр творожный — 80-100 г

Чеснок — 1 зубчик

Огурец — 0,5 шт.

Кукуруза — 1 ст.л.

Майонез — 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Натереть яйцо и чеснок на мелкой терке, добавить творожный сыр и майонез.

2. Нарезать огурец на тонкие длинные полоски.

3. Развернуть крабовые палочки, смазать начинкой. Положить огурец и кукурузу.

4. Свернуть в рулет. Завернуть в пищевую пленку. Положить в холодильник. Можно приготовить закуску зарее и нарезать перед подачей на стол.

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