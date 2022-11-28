Как заквасить капусту, чтобы она не потемнела и не горчила: очень простой рецепт (видео)
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Такая капуста готовится очень просто, а съедается невероятно быстро
Капуста – доступный овощ, который отлично сохраняется весь период холодов. Ее можно добавлять к овощным консервированным закускам или закрыть листья капусты ленивым способом. Вкуснейшим овощ получается в квашеном виде.
Рецептом квашеной капусты на зиму поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Способ приготовления невероятно просто, а изюминку закрутке добавит нетрадиционный ингредиент – яблоко. Капуста по этому рецепту не темнеет и не горчит.
Рецепт квашеной капусты с яблоком
Ингредиенты:
- Капуста
- Морковь
- Яблоки
- Соль
- Лавровый лист
- Черный перец горошком
Способ приготовления:
- Для приготовления берем 4 кг 500 г нашинкованной капусты, 150 г моркови (натертой на терке для моркови по-корейски – тогда капуста будет светлой), 400 г кислых яблок.
- В миску с капустой и морковью добавляем три полных столовых ложки соли (100 г), хорошо выминаем, чтобы капуста дала сок.
- В 5-литровое ведро плотно накладываем капусту, добавляем яблоки (очищенные от сердцевины и семян). Накладываем капусту до самого верха. Добавляем небольшой лавровый лист, 10-12 горошин черного перца. Обязательно прижимаем капусту тяжестью.
- Капуста заквашивается в течение 6-8 дней при комнатной температуре. Каждый день необходимо делать углубления в капусте, чтобы выходила горечь, иначе капуста испортится. Также каждый день на пару часов оставляем ведро открытым.
- Готовую квашеную капусту плотно закрываем крышкой и храним в прохладном месте.
- Если капуста не покрыта рассолом, она быстро испортится. Тогда следует подобрать сверху слой капусты, хорошо отжав сок, а всю капусту в ведре плотно примять. Капуста должна быть постоянно покрыта рассолом.
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