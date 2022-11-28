Как сделать у мяса аппетитную корочку: рецепт подойдет для любого вида птицы (видео)

При приготовлении птицы важно учитывать несколько простых нюансов

Мясо – важное блюдо любого застолья, даже если идет речь о меню на Новый год. Обидно, если оно получается сухим и жестким. Поэтому не забывайте мариновать птицу перед тем, как запечь, иначе она не будет сочной. А вот сохранить красивую корочку поможет один кулинарный трюк.

Приготовить утку, курицу или индейку достаточно просто, но чтобы блюдо было более изысканным, нужно добиться вкусной хрустящей корочки. Нюансами приготовления мяса с аппетитной корочкой поделилась фудблогерка kate.deliciouss в Instagram. По словам кулинара, этот метод подойдет для любого вида птицы.

Как же приготовить мясо с хрустящей корочкой? Всего лишь нужно выполнить несколько простых и понятных шагов в ходе приготовления:

Тщательно насухо вытираем курицу. Наличие лишней влаги вредит красивой корочке. Натираем сливочным масло. Ставим в духовку. Смешиваем желток и мед в одинаковом количестве. Для тех, кто любит пожирнее, можно использовать майонез и желток. За 10 минут до готовности два разу нужно смазать курицу с интервалом в 5 минут. Поставить на режим гриля или конвекции.

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