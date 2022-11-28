Как сделать у мяса аппетитную корочку: рецепт подойдет для любого вида птицы (видео)
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При приготовлении птицы важно учитывать несколько простых нюансов
Мясо – важное блюдо любого застолья, даже если идет речь о меню на Новый год. Обидно, если оно получается сухим и жестким. Поэтому не забывайте мариновать птицу перед тем, как запечь, иначе она не будет сочной. А вот сохранить красивую корочку поможет один кулинарный трюк.
Приготовить утку, курицу или индейку достаточно просто, но чтобы блюдо было более изысканным, нужно добиться вкусной хрустящей корочки. Нюансами приготовления мяса с аппетитной корочкой поделилась фудблогерка kate.deliciouss в Instagram. По словам кулинара, этот метод подойдет для любого вида птицы.
Как же приготовить мясо с хрустящей корочкой? Всего лишь нужно выполнить несколько простых и понятных шагов в ходе приготовления:
- Тщательно насухо вытираем курицу. Наличие лишней влаги вредит красивой корочке.
- Натираем сливочным масло.
- Ставим в духовку.
- Смешиваем желток и мед в одинаковом количестве. Для тех, кто любит пожирнее, можно использовать майонез и желток.
- За 10 минут до готовности два разу нужно смазать курицу с интервалом в 5 минут. Поставить на режим гриля или конвекции.
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