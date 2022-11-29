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Минимум времени, максимум вкуса: рецепт самого нежного пирога без муки

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
Пирог получается очень нежным Новость обновлена 29 ноября 2022, 12:51
Пирог получается очень нежным. Фото https://www.instagram.com/lizaglinskaya_sweetschool/

Все ингредиенты найдутся у вас дома

Когда на улице холодно и сыро, так и хочется порадовать себя теплой домашней выпечкой. Существует множество рецептов домашних сладостей, которые получаются весьма бюджетными. Например, мы уже делились с вами рецептом лимонного пирога всего на одном яйце. А теперь расскажем, как приготовить прекрасный десерт, для которого не нужна мука.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Йогурт – 400 г
  • Яйцо крупное – 4 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Кукурузный крахмал – 75 г
  • Соль – щепотка
  • Цедра лимона – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разделить яйца на желтки и белки.

2. Добавить щепотку соли к белкам и взбить до пышности.

3. Взбить желтки, сахар, ванильный сахар и йогурт до однородного состояния. По желанию можно добавить цедру лимона. Пирог будет еще вкуснее.

4. Аккуратно вмешать взбитые белки.

5. Выстелить пергаментом дно и бока формы. Чтобы пергамент лучше держался, можно смазать бока и дно растительным маслом.

6. Вылить тесто в форму. Выпекать 40-50 минут при температуре 170 °C (340 °F).

7. Дать готовому пирогу остыть в форме. Потом достать из формы и посыпать сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого яблочного пирога от украинского кондитера Лизы Глинской.

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