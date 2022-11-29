Минимум времени, максимум вкуса: рецепт самого нежного пирога без муки

Все ингредиенты найдутся у вас дома

Когда на улице холодно и сыро, так и хочется порадовать себя теплой домашней выпечкой. Существует множество рецептов домашних сладостей, которые получаются весьма бюджетными. Например, мы уже делились с вами рецептом лимонного пирога всего на одном яйце. А теперь расскажем, как приготовить прекрасный десерт, для которого не нужна мука.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

Йогурт – 400 г

Яйцо крупное – 4 шт.

Сахар – 100 г

Ванильный сахар – 10 г

Кукурузный крахмал – 75 г

Соль – щепотка

Цедра лимона – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разделить яйца на желтки и белки.

2. Добавить щепотку соли к белкам и взбить до пышности.

3. Взбить желтки, сахар, ванильный сахар и йогурт до однородного состояния. По желанию можно добавить цедру лимона. Пирог будет еще вкуснее.

4. Аккуратно вмешать взбитые белки.

5. Выстелить пергаментом дно и бока формы. Чтобы пергамент лучше держался, можно смазать бока и дно растительным маслом.

6. Вылить тесто в форму. Выпекать 40-50 минут при температуре 170 °C (340 °F).

7. Дать готовому пирогу остыть в форме. Потом достать из формы и посыпать сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого яблочного пирога от украинского кондитера Лизы Глинской.