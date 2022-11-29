Минимум времени, максимум вкуса: рецепт самого нежного пирога без муки
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Все ингредиенты найдутся у вас дома
Когда на улице холодно и сыро, так и хочется порадовать себя теплой домашней выпечкой. Существует множество рецептов домашних сладостей, которые получаются весьма бюджетными. Например, мы уже делились с вами рецептом лимонного пирога всего на одном яйце. А теперь расскажем, как приготовить прекрасный десерт, для которого не нужна мука.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Йогурт – 400 г
- Яйцо крупное – 4 шт.
- Сахар – 100 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Кукурузный крахмал – 75 г
- Соль – щепотка
- Цедра лимона – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разделить яйца на желтки и белки.
2. Добавить щепотку соли к белкам и взбить до пышности.
3. Взбить желтки, сахар, ванильный сахар и йогурт до однородного состояния. По желанию можно добавить цедру лимона. Пирог будет еще вкуснее.
4. Аккуратно вмешать взбитые белки.
5. Выстелить пергаментом дно и бока формы. Чтобы пергамент лучше держался, можно смазать бока и дно растительным маслом.
6. Вылить тесто в форму. Выпекать 40-50 минут при температуре 170 °C (340 °F).
7. Дать готовому пирогу остыть в форме. Потом достать из формы и посыпать сахарной пудрой.
Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого яблочного пирога от украинского кондитера Лизы Глинской.