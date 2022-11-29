Вкуснейший праздничный салат без майонеза: рецепт из простых ингредиентов

В салате используется диетическая говядина

Салаты являются очень популярнымпраздничным блюдом, поскольку готовить их легко, но даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящий шедевр. Например, даже салат из обычной капусты может заиграть новыми красками, если добавить к ней еще один ингредиент. Сегодня же мы расскажем, как приготовить салат из говядины без майонеза на праздничный стол из вполне доступных продуктов.

Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Алина Фуди. Ингредиенты для праздничного блюда сможет найти любая хозяйка.

Праздничный салат из говядины без майонеза: рецепт

Ингредиенты:

Говядина — 300 гр (голяшки)

Перец — 2 шт. (небольших)

Помидоры — 2 шт. (небольших)

Лук салатный — 1 шт.

Салатные листья — 1 пучок

Петрушка — по желанию (я ее люблю, поэтому и добавляю)

Сахар — 1/2 ч.л.

Бальзамический уксус — 1 ч.л.

Соевый соус — 2 ст.л. для соуса + 1 ст.л. для маринования мяса

Растительное масло — 2 ст.л. для соуса + 1 ст.л. для обжарки мяса

Черный перец

Кунжут по желанию.

Способ приготовления:

1. Говядину нарезать тонкими слайсами толщиной 0,5 см, поперчить и замариновать мясо в ложке соевого соуса.

2. Нарезать все овощи тонкими слайсами.

3. На хорошо раскаленной сковородке обжарить говядину 10-12 минут (в зависимости от толщины слайсов). Для обжарки я использую 1 ст.л. растительного масла.

4. Смешать растительное масло с бальзамическим уксусом, сахаром и соевым соусом до образования однородной эмульсии. Количество ингредиентов в соусе можно регулировать по своему вкусу.

5. Листья нарвать, выложить мясо и овощи, все перемешать, залить соусом и готово. Можно присыпать кунжутом по желанию.

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