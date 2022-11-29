Что добавить в пирожное "Картошка", чтобы оно было еще вкуснее: готовится за 15 минут (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это невероятно простой десерт, но от этого не менее вкусный
Пирожное "Картошка" – легкий в приготовлении домашний десерт. Он состоит из печенья и сгущенного молока, которое, к слову, можно сделать в домашних условиях. Чтобы пирожные получились более вкусными, попробуйте включить в состав орехи — миндаль, арахис или кешью, не столь важно.
Рецептом пирожного "Картошка" поделилась фудблогерка под ником kate.deliciouss в Instagram. На приготовление уйдет всего 15 минут. Судя по видео кулинара, приготовить вкусность под силу даже ребенку. Взрослых же вкус этих пирожных возвратит в детство.
Рецепт пирожного "Картошка" с орехами
Ингредиенты:
- Печенье типа "к кофе" (марка не имеет значения) – 300 г
- Сгущенка — 150 г
- Масло сливочное – 100 г
- Какао – 15 г
- Орехи (на ваш вкус) – 50 г
Способ приготовления:
- Печенье перебиваем в блендере в крошку.
- Добавляем к печенью растопленное сливочное масло, какао и сгущенку.
- Все хорошо замешиваем и формируем пирожные. Получится 8-10 штук в зависимости от веса.
- Каждое пирожное нужно обвалять в измельченных орехах и отправить в холодильник на пару часов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее просто приготовить роскошный десерт всего из двух яблок без духовки. А также мы делились рецептом очень вкусного домашнего зефира из всего трех ингредиентов.