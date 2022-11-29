Что добавить в пирожное "Картошка", чтобы оно было еще вкуснее: готовится за 15 минут (видео)

Это невероятно простой десерт, но от этого не менее вкусный

Пирожное "Картошка" – легкий в приготовлении домашний десерт. Он состоит из печенья и сгущенного молока, которое, к слову, можно сделать в домашних условиях. Чтобы пирожные получились более вкусными, попробуйте включить в состав орехи — миндаль, арахис или кешью, не столь важно.

Рецептом пирожного "Картошка" поделилась фудблогерка под ником kate.deliciouss в Instagram. На приготовление уйдет всего 15 минут. Судя по видео кулинара, приготовить вкусность под силу даже ребенку. Взрослых же вкус этих пирожных возвратит в детство.

Рецепт пирожного "Картошка" с орехами

Ингредиенты:

Печенье типа "к кофе" (марка не имеет значения) – 300 г

Сгущенка — 150 г

Масло сливочное – 100 г

Какао – 15 г

Орехи (на ваш вкус) – 50 г

Способ приготовления:

Печенье перебиваем в блендере в крошку. Добавляем к печенью растопленное сливочное масло, какао и сгущенку. Все хорошо замешиваем и формируем пирожные. Получится 8-10 штук в зависимости от веса. Каждое пирожное нужно обвалять в измельченных орехах и отправить в холодильник на пару часов.

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