Так вы грибы еще не закрывали: потрясающий рецепт грибной икры (видео)

Заготовить грибы таким способом очень просто, вкус вас приятно удивит

Традиционные маринованные грибы – вкуснейшая закрутка, которую даже можно подать на праздничный стол. Однако есть более интересный способ заготовить грибы на зиму. Из них получается превосходная грибная икра (аджика).

Рецептом икры из грибов на зиму поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Закрутка получается очень вкусной и ароматной. Опята в таком виде можно употреблять вместе с тостами или отдельно.

Рецепт грибной икры

Ингредиенты:

Грибы (опята)

Лук

Растительное масло

Соль

Уксус

Молотый перец или паприка

Томатный соус

Чеснок

Способ приготовления:

Для приготовления берем 1 кг вареных грибов. Нарезаем 250 г лука, добавляем 200 мл растительного масла и тушим до готовности. Выкладываем перемолотые грибы, добавляем 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. молотого перца или паприки, 125 г томатного соуса. Тушим 30 минут. Добавляем 20-25 г натертого чеснока, тушим еще 8-10 минут. Добавляем 1 ч. л. уксуса 9%. Накладываем в сухие чистые банки и стерилизуем. Банки поменьше стерилизуем 1 час, побольше – 1 час 20 минут. Из такого количества продуктов можно приготовить 2 пол-литровые банка грибной икры.

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