Что нужно сделать с картофелем перед жаркой: идеальный рецепт фри (видео)

По этому рецепту картошка получается очень вкусной, хрустящей и ароматной

Картофель фри – не самое полезное блюдо, но очень вкусное и любимое многими. Приготовить его можно и в домашних условиях, получится не хуже, чем в McDonalds. Картофель фри можно готовить в духовке, но чтобы овощ приятно хрустел, лучше пожарить на сковороде.

Секретами приготовления картофеля фри поделился фудблог kate.deliciouss в Instagram. Кулинар советует выбирать картофель с наименьшим содержанием крахмала, тогда фри будет хрустящей. Если же такой информации у вас нет, то замочите овощи перед приготовлением в холодной воде на пару часов.

Рецепт картофеля фри

Ингредиенты:

Картофель — 700 г

Растительное масло — 800 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Картошку порезать на полоски с толщиной один на один сантиметр. Кусочки должны быть максимально одинаковыми, так картофель равномерно прожарится. Положить картофель в кастрюлю, залить водой, чтобы вода покрывала плоды, не больше. Поставить на большой огонь на 8 минут. Выложить картофель на решетку или бумажное полотенце, чтобы высох. В посуду с высокими стенками и толстым дном налить бутылку рафинированного масла. На большом огне разогреть масло до 160 градусов (на это уйдет около 7 минут). Картофель разделить на небольшие порции. Опустить с помощью шумовки первую порцию в емкость и жарить 8 минут. Повторить то же с другими порциями. Достать картофель и выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Сразу посолить, пока картофель горячий.

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